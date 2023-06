Asombrado y como loco... así está juvenil de Alajuelense por tener a Joel Campbell de compañero

Kendall Villalobos no encuentra palabras para describir la emoción que sintió el 9 de junio, cuando quería ver y saludar a su ídolo, Joel Campbell. Quizás, se puede comparar con la explosión de júbilo que experimentó un día después, cuando jugó la final de la U-17, en la que Alajuelense obtuvo el pentacampeonato en esa categoría.

Él estaba a la expectativa, porque sabía que Campbell visitaría el Centro de Alto Rendimiento (CAR) convertido en el nuevo futbolista de Alajuelense. Tenía claro que ese viernes, a la 1 p. m., el mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 daría una rueda de prensa ahí.

Villalobos era un espectador de todo lo que ocurría, seguía con atención hasta el más mínimo movimiento y echaba a volar la imaginación, soñando con lo que puede más adelante, con su propio futuro.

Cachorro de Alajuelense ve a Joel Campbell como su ídolo

Antes de que Joel Campbell se marchara, el cachorro se acercó al director de comunicación de la Liga, Leonardo Medina, y le pidió un favor. Quería ver si podía hablar con el nuevo 12 de Alajuelense para que se tomara una foto con él.

La misma emoción le jugaba una mala pasada a Kendall, porque le daba pena, pero sabía que era su momento. Y el que no arriesga, no gana.

El contención de la U-15 de la Liga fue muy claro con el periodista cuando le pidió ese favor: “Es que él es mi ídolo”.

“Cuando Joel fichó por la Liga me sorprendí mucho, porque le soy sincero, Joel desde siempre fue mi ídolo. Para el Mundial de Brasil 2014 yo tenía como siete u ocho años y desde ahí quedé enamorado del fútbol de Joel y para mí es un ídolo, un referente como persona y como futbolista profesional, como lo que es ahorita”, expresó Kendall Villalobos a La Nación.

El cachorro no ha dejado de pensar en todo lo que viene y hasta quiere que estos días pasen rápido.

Los integrantes de las ligas menores de Alajuelense salieron a vacaciones y retornarán el 3 de julio a la residencia en el CAR; mientras que Joel Campbell se encuentra en Estados Unidos con la Selección Nacional, para encarar los amistosos contra Guatemala y Ecuador, así como la Copa Oro.

Pero llegará el momento en el que de nuevo coincidirán en el CAR y Kendall Villalobos pasa imaginándose cómo será esa convivencia del día a día.

Esta es la fotografía que Kendall Villalobos se tomó con Joel Campbell el pasado 9 de junio en el Centro de Alto Rendimiento. (Prensa Alajuelense)

“Estoy muy feliz, muy contento. Imagínese, poder verlo ahí en los pasillos del CAR, del comedor en las mañanas, saludarlo, va a ser una locura. Y quién quita que lo suban a uno a Primera a entrenar. ¿Y se imagina entrenar con él? Sería un sueño y quién quita y también poder jugar con él algún día. Ese es mi sueño también”, relató el cachorro.

Después de eso, contó la historia de esa fotografía que hoy ve como un verdadero tesoro.

“Lo de la foto es que cuando él llegó yo estaba ahí con todos los jugadores de liga menor esperándolo. Él iba muy rápido no se tomó la foto en ese momento. Todo el mundo se fue, porque algunos tenían que jugar”, recordó Villalobos.

Ese viernes estaban programadas las finales de la U-15 y del Alto Rendimiento entre Alajuelense y Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Como todo el mundo se fue, yo me quedé solo ahí. Se vino el agua y todo, imagínese. Estaba con el guarda y nunca salió. Yo vi pasar a Leo rápido y le hablé, le dije que si podía tener una foto con Joel. Él me dijo: ‘Venga’. Al principio yo no quería ir, porque me daba vergüenza, porque había mucha gente ahí. Me puse muy nervioso, porque es Joel, ¿me entiende?”.

Kendall Villalobos se tomó esta fotografía cuando fue parte del equipo de Alajuelense que obtuvo el pentacampeonato en la U-17, un día después de conocer a Joel Campbell. (Cortesía)

Pero optó por envalentonarse y ganarle el pulso a los nervios y a la pena.

“Al final fui y ya ahí cuando me llevó, Leo me presentó con él y le dijo que yo me llamaba Kendall, que juego de contención y que era jugador de la U-17. Ahí me comenzó a hablar, hablamos unas cosillas, no mucho, imagínese. Y ya, eso fue todo. Me fui para la residencia y estaba como loco, le enseñé la foto a todo el mundo y estaba muy feliz sinceramente”.

Con mucho orgullo, Kendall Villalobos cuenta que él es de Guanacaste, del barrio Corazón de Jesús, en Liberia, aunque dice que muchas personas conocen ese lugar como Camboya.

Llegó a Alajuelense porque Enrique Vásquez y Víctor Badilla lo descubrieron mientras efectuaban unas visorías por la zona.

“A los diez años me llamaron por primera vez, pero mi mamá no me dejó ir porque estaba muy pequeño. Ya después llegaron a ver otro partido, cuando tenía como 12 años, iba a cumplir 13. Me llamaron y ahí mi mamá sí me dejó”, relató.

Con el visto bueno de ella, fue a entrenar un día con el equipo de la U-13 de la Liga. Desde entonces, forma parte del semillero rojinegro.

“Me quedé con otro compañero (Roy Bustos), que también es de acá, de Liberia. Fuimos los dos y nos quedamos los dos, gracias a Dios”.

Marco Vásquez fue testigo de esa anécdota y de la fotografía que colecciona Kendall Villalobos del momento en el que conoció a Joel Campbell.

“A mí me llamó la atención, porque Joel es un ejemplo como jugador y como persona, que ha demostrado ser un profesional, de altos valores y que es mucho lo que quiere reflejar la institución a través del CAR”, apuntó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Se dio con ese contención de 17 años, pero también se notaba el entusiasmo entre los jugadores de la U-15, que antes de salir del CAR para el Morera Soto cruzaron unas palabras con Campbell.

“El CAR es valores, es educación, es deporte y me gustó mucho ese momento porque refleja el sentir de muchos niños cuando ven a un jugador como Campbell llegar a la Liga y decir yo quiero algún día llegar a donde él llegó, eso es importante”.

Marco Vásquez recordó que él vio a Giancarlo González iniciar en la Liga y vivir malos momentos cuando empezó. Luego se consolidó, se marchó al exterior y fue pieza importante en la Selección Nacional.

“Él tuvo gente al lado que lo apoyó, que le habló y eso es Liga Deportiva Alajuelense. Eso es lo que queremos con el CAR. Hay una serie de valores que creemos que hay que inculcarle a los jóvenes y uno de esos es honestidad”, finalizó.

