Asojupro sobre salarios: ‘Lo correcto es corroborar que el monto del contrato coincida con la colilla de la CCSS’

La Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (Asojupro) manifestó su postura tras consulta de La Nación en relación con los r eportes de salarios de los futbolistas de Primera División que realizan los clubes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Alejandro Sequeira, presidente de la Asojupro, afirmó que es importante que cada futbolista verifique que los reportes salariales a la seguridad social sean iguales a la cantidad de dinero que reciben por sus servicios. “Nuestra asesoría se basa en la revisión del contrato y que esté con la colilla de la CCSS, para que esté seguro el jugador y su familia. Cuánto reporta el club, realmente lo correcto es corroborar que el monto del contrato coincida con la colilla”, manifestó el exfutbolista.

“Lo que sí no permitimos son casos en los que un jugador no esté reportado en la CCSS. Pero yo no reviso cuál es el monto que cada futbolista aporta, es responsabilidad del club reportar lo que el jugador gana. Si hay alguna alteración, la responsabilidad es patronal, nunca del trabajador”, agregó Sequeira.

El presidente de la Asociación explicó que ellos cuentan con un bufete de abogados que se encarga de revisar los casos de los futbolistas, cuando solicitan asesoría de la entidad. “Lo que a nosotros nos interesa es que el jugador cobre el contrato. Nuestros temas se centran definitivamente en que el futbolista reciba lo que le deben, que es lo que se encuentra en el contrato. La Asociación siempre le cobra a los clubes cuando hay una deuda”, comentó.

Sequeira reiteró la importancia de que los montos coincidan, ya que se convierte en un tema trascendental en caso de que algún futbolista requiera atención médica debido a alguna lesión que sufra en el cumplimiento de su trabajo. La Asojupro se fundó hace 14 años y brinda diferentes beneficios a los futbolistas asociados, entre ellos el de asesoría en temas laborales.

Según datos de la CCSS, basados en el monto promedio de las planillas facturadas en los últimos seis meses por parte de los equipos que conforman la Unión de Clubes de la Primera División (Unafut), el Deportivo Saprissa cancela cada mes un promedio de ¢71.238.93 y la Asociación Liga Deportiva Alajuelense ¢68.389.066.

Luego de los equipos más grandes y de mayor tradición en el país, aparece Sporting FC, que cancela ¢17.476.537. En otro estrado aparece el Club Sport Herediano, que desembolsa en promedio ¢13.513.647 (apenas el 18% de lo que reportan rojinegros y morados).

