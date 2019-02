“La definición ‘echar como perros’ no cala legalmente por ningún lado y no nos asusta para nada. El plazo es de buena fe y si las condiciones se cumplen se podría ver como un malentendido del área patronal y si no en las próximas semanas lo dejaremos en condición de libertad. No me cabe duda, los ejemplos ya han pasado anteriormente”, finalizó Sequeira.