Así se repartirán los millones de la Selección Femenina por ir al Mundial

La participación de la selección femenina de Costa Rica en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda está en la agenda de los medios y es motivo de debate.

La exclusión de algunas jugadoras que no están en la lista final provocó críticas de la afición, pero de fondo quedan temas no menos relevantes, con el millón y medio de dólares que le ingresará al fútbol tico por estar en el Mundial femenino, cómo se repartirá para provecho del balompié nacional.

Sobre estos temas, La Nación conversó con el presidente de la Uniffut, Víctor Hugo Alfaro, quien además es el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

– ¿Cuál es el monto exacto del premio que recibe la Fedefútbol por la clasificación en este mundial femenino mayor?

– No lo tengo claro de manera exacta. Puedo decir que ronda el $1.5 y los $1.4 millones. Ese sería el premio que recibe Costa Rica por estar en el próximo mundial femenino.

– ¿Cuál es el monto que recibirá cada jugadora?

Las jugadoras se llevarán $30 mil (¢16.500.000) cada una, eso son $690.000 y quedan en las arcas de la Federación Costarricense de Fútbol poco más de $800.000 que fueron aprobados en el presupuesto que aprobaron los asambleístas en la última asamblea de este año.

-- Tengo entendido que de ese monto ellas destinaron un monto para que las jugadoras que participaron en la eliminatoria pero que no están en la lista mundialista también reciban un porcentaje. ¿Cuál fue ese juego de números?

No lo tengo claro. Es un tema que manejan ellas como grupo y en eso nosotros no nos involucramos.

– ¿Cuánto es el dinero que recibirán los equipos por cada jugadora?

Los equipos recibirán alrededor de $13.500 por cada jugadora convocada al Mundial. Pero creo que la FIFA lo está extendiendo mucho, cada equipo que pueda comprobar que tuvo a estas jugadoras en los últimos 12 años también puede recibir un porcentaje.

– ¿Cuál es el propósito de la Fedefútbol con dejarse más del 50% del monto que proporciona la FIFA?

El propósito es seguir dando un gran apoyo al fútbol femenino. Me parece que la Fedefútbol hace mucho tiempo invierte en el fútbol femenino mucho dinero y creo que es la primera vez que se toma la previsión de dejar un rubro para seguir apoyando el proyecto.

”El proyecto de selecciones nacionales, tanto de hombres como de mujeres, requiere una inversión muy alta de dinero y en realidad será para el apoyo del fútbol femenino. Igual cuando se hizo la cancha que se usa para el área femenina y ahora los camerinos que están en construcción que tienen una inversión de casi un millón de dólares. La Federación ha hecho inversiones y también debe tomar previsiones para seguir apoyando el proyecto”.

– Claro, pero esas canchas y esos camerinos se construyeron con partidas específicas de la FIFA, no con fondos propios de la Fedefútbol. ¿Cierto?

Algunas sí. Pero también esos dineros se invierten en otras cosas, no precisamente para el femenino. También está la inversión de los camerinos de Fútbol Playa, todo eso ronda el $1.6 millones.

Carol Sánchez no escondió su felicidad al ver cómo quedó el camerino. Foto: Prensa Fedefútbol. (Randall Campos Munoz)

– La Liga femenina también fue la única que recibió una partida directa de parte de la FIFA en medio de la pandemia, me parece que fueron $500 mil. ¿Cómo se invirtió?

Fueron $300.000. Porque se tomaron $200.000 para apoyar a las selecciones nacionales.

– Entonces, ¿cómo se invirtieron esos $300 mil?

Esos $300.000 se le entregaron a los equipos durante dos años. Nosotros (Uniffut) fuimos presentando un plan para invertir el dinero. Se le dio a los equipos un sostén para que se pudieran mantener a flote en los años de pandemia.

– ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con la selección como cabeza de la Liga Femenina?

Yo espero que Costa Rica logre competir ante dos potencias como Japón y España. En realidad yo creo que Costa Rica no está como para ser campeona del mundo pero sí para ir a competir. Hemos hecho alianzas importantes entre la liga femenina y la Fedefútbol, le hemos dado tiempo suficiente para campamentos y fogueos.

– ¿Cuál es su parecer de la lista mundialista que eligió Amelia Valverde?

Me parece que la lista que se dio (el jueves anterior) tiene una conformación adecuada de experiencia y juventud. A casi todas les podría dar tiempo para jugar otro mundial si es que logramos clasificarnos y se ve hacia el futuro y no solo hacia lo inmediato. Me parece que va bien preparada en lo táctico y en lo técnico, se han cuidado los detalles de sicología, alimentación.

– ¿Cómo toma la exclusión de jugadoras como Lixy Rodríguez, Noelia Bermúdez, Shirley Cruz y Carolina Venegas?

Hubo una generación que nos dio mucho y creo que vendrá otra que tiene todo para superar lo que ya esta nos dio. Son decisiones del cuerpo técnico que yo respeto, porque el día que les imponga o le quite una jugadora será una buena excusa para que al final me digan que nos fue mal en una competición porque yo me metí en la elección.

– ¿Cree que es una nómina competitiva?

Yo veo un semillero que está en esta lista, y las que vienen, que serán jugadoras extraordinarias. Son jugadoras que empezaron en esta disciplina siendo unas niñas y eso les genera condiciones que no se aprenden, sino que se traen. Creo que será una generación que tiene mucho por dar. Hoy tenemos al menos 10 mil jugadoras federadas.

– Pero se quedaron afuera jugadoras que todavía tienen nivel, que les alcanza para competir en este Mundial. ¿No lo cree así?

Son decisiones técnicas, como ella (la seleccionadora Amelia Valverde) lo dijo en su anuncio de la lista y en la conversación que tuvo con la prensa. Yo no voy a entrar a discutir su decisión pero su lista final me gusta, es una combinación de experiencia y juventud.

”La Selección tendrá un futuro importante porque también se quedaron jugadoras jóvenes fuera de la lista”.

– ¿Cómo explicarle a la afición que no van jugadoras que tienen minutos en una liga como la mexicana? Me refiero a Lixy y a Carolina Venegas

Yo he visto a Lixy en competiciones internacionales con un nivel importante, jugando de manera extraordinaria pero no sé qué habrá pasado. Me parece que ella viene de un ‘bajón’, en México no jugó mucho y la profesora las tuvo un mes en el campamento.El fútbol es así, son decisiones. Ella y otras que se quedaron fuera de la lista le han dado mucho al país, pero esto es cambiante.

– ¿Cómo cataloga el desempeño de Amelia Valverde en los ocho años que lleva en la Fedefútbol?

En el fútbol femenino hay un tema que valorar. En algún momento no había tantas jugadoras para elegir. Hubo una generación que estuvo entre 10 y 12 años de manera continua, pero ahora el panorama es diferente, hay muchas jugadoras y de buen rendimiento. En ocasiones hay que apostar al recambio y creo que la profesora tomó sus decisiones con base en el rendimiento; no creo que exista otra razón fuera de lo del rendimiento.

– ¿Qué le ha dejado Amelia al fútbol femenino del país?

Amelia ha tratado de hacer un proyecto estable. Le ha costado, porque en todo este tiempo la generación de jugadoras se mantuvo por muchos años y cuando se tiene la misma generación disponible es muy difícil que se puedan lograr cosas diferentes. Me parece que ha hecho un trabajo serio y la lista actual me gustó.

– Si no hay un buen rendimiento en el Mundial, ¿habría un cambio en la dirección técnica de la Tricolor?

No lo puedo decir ahora. Siempre hay un análisis después de cada competición importante en la que se participa, ya sea de Concacaf o, en este caso, un Mundial. Queremos dejar a Costa Rica en un buen lugar, veremos qué sucede en el Mundial.

– ¿Cuál podría ser el camino para competir tan bien como lo hace México y otras potencias del área?

El secreto de esto es tener jugadoras que practican fútbol. Este es el primer gran paso. Ahora hay un proyecto de expandir esto por casi todo el país. Estuvimos en Guápiles y habían casi 400 niñas.

”Cuando vemos que esto se masifique, hay más posibilidades de sacar jugadoras para una selección. Hoy la liga femenina programa más de 100 juegos a la semana, esto dará frutos en un mediano plazo”.