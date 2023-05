Así se jugarán las semifinales del fútbol femenino

Alajuelense, Saprissa FF, Sporting FC y Pococí son los cuatro equipos que quieren el título del fútbol femenino.

¿Cuándo empezarán las semifinales? El sábado a las 6 p. m. será el partido de ida entre albinegras y moradas, en el Estadio Ernesto Rohrmoser; mientras que el domingo, a las 2 p. m., la Liga visitará a Pococí en el Estadio Ebal Rodríguez.

Estas series son duras, prometen muchas emociones y buen fútbol.

Por ejemplo, en el torneo anterior, Sporting FC eliminó a las tibaseñas en semifinales. Ambos equipos se vuelven a topar, en la pelea por el pase a la final.

“Se nos complicó en la última jornada y no pudimos obtener el primer lugar que tuvimos en todo el torneo, pero sabíamos que hay equipos muy competitivos como la Liga y como Sporting, así como Pococí que se estaba jugando la clasificación. Seguimos con la misma obligación y seriedad para esta semifinal, respetando a Sporting”, expresó el técnico de Saprissa FF, Luis José Herra.

La diferencia en esta ocasión, es que las moradas cerrarán la serie en casa.

“Estos partidos se definen por detalles, son muy emocionales y el que esté mejor mentalmente, el que lo busque más, el que esté más adecuado a lo que todo el equipo quiera, va a lograr el objetivo”, expresó Lourdes Viana, la atacante de Sporting que es la goleadora del torneo.

El primer partido de la semifinal entre Sporting y Saprissa FF será el sábado en Pavas. (Prensa Uniffut)

Sporting tampoco se fía de que para este primer partido la ‘S’ no cuente con Yessenia Flores y Katherine Alvarado.

“Saprissa tiene las jugadoras para suplir a alguien como Katherine que es una referente, no solo a nivel de Saprissa, sino a nivel nacional. Nosotros a eso no le hacemos mente, son once jugadoras y el equipo tiene que estar enfocado en lo de nosotras”, reseñó el preparador físico de Sporting, Alejandro González.

La otra serie también se percibe dura, porque por lo general, Pococí suele complicar a las leonas de la Liga.

“El favoritismo no nos lo vamos a quitar, no vamos a decirle que el favorito es otro. No, Liga Deportiva Alajuelense es el campeón actual del fútbol femenino y es el rival a vencer de parte de las demás rivales. Si el campeón fuera Saprissa o Sporting, serían los favoritos y las rivales a vencer”, destacó el Pato López.

Dijo que si sus pupilas son las actuales tetracampeonas, no pueden evadir la responsabilidad de portar ese favoritismo y que por algo están luchando y que no bajaron los brazos en la fase regular, a pesar de la distancia que tenían, por debajo de equipos como Sporting y Saprissa.

“Seguimos luchando, hasta alcanzar el primer lugar. Logramos la clasificación y vamos a buscar el campeonato. Que los demás equipos se han reforzado bien y han sido más competitivos en este torneo, en buena hora. Yo creo que eso es ganancia para el fútbol femenino nacional”, destacó el técnico de las leonas.

Mientras que Pococí viene de lograr una clasificación histórica. Este equipo pasó de pelear el no descenso en torneos anteriores a meterse entre las protagonistas. Lo intentaron en el semestre anterior, pero es hasta ahora cuando lo lograron.

“Que Pococí clasificara es importante para el fútbol femenino del país y sobre todo para las selecciones nacionales. Es un ejemplo de que cuando las cosas se hacen con trabajo, con disciplina y creemos firmemente en lo que tenemos, en lo que podemos producir y no en lo que tengamos que traer, da resultados a largo plazo”, destacó el técnico de Pococí, Jimmy Núñez.