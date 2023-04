Así fue como Vladimir Quesada hizo olvidar a Jeaustin Campos en Saprissa

Hace ocho meses Vladimir Quesada se encontró de repente sin trabajo. En la Federación Costarricense de Fútbol le comunicaron que no contaban con él; en ese momento, era el técnico de la selección Sub-20.

Vladimir era miembro del staff de entrenadores de las Selecciones Nacionales, pero bajo su mando, Costa Rica no clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 ni al Mundial Sub-20 masculino, tras ser eliminado en Honduras en el Premundial.

Quesada regresó a Saprissa sin saber qué pasaría con él, si el club lo recibiría, o le dirían, aquí no tiene espacio.

Ángel Catalina, gerente deportivo de los morados, lo atendió y le ofreció trabajar en las ligas menores, donde Vladimir no frunció el ceño y más bien preguntó, cuándo inicio.

Se fue a trabajar con los muchachos, estaba a gusto dirigiendo al equipo U-13 y hace un mes, Catalina volvió a hablar con él, esta vez para decirle que era el nuevo entrenador del primer equipo, tras el despido de Jeaustin Campos.

“Ese día, para recordar un poco. Me preparaba para ir a los entrenamientos de las divisiones menores. Ángel Catalina me llamó, me explicó la situación y con mucho gusto estamos aquí y aceptamos la responsabilidad que entendíamos cuál es y la presión que lleva, porque en este equipo la presión está a la orden del día”, dijo Vladimir Quesada.

Sin pensarlo, Quesada le dio el sí a la propuesta de Catalina. Esta vez tampoco arrugó la cara y menos le preguntó a don Ángel por cuánto tiempo iba a estar a cargo.

LEA MÁS: Kendall Waston aclaró si Alajuelense busca contratarlo

Saprissa comunicó que el puesto era de interino, Vladimir volvió a dirigir y en su primer compromiso superó al Santos 1-0. Hoy tiene seis partidos dirigidos, con un balance de cinco victorias, un empate, el primer lugar del campeonato amarrado y la opción de cerrar en casa todo lo que dispute en la segunda fase y hasta jugar la final, en caso de no ganar la segunda ronda.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dio el batacazo, cuando en su segundo juego con los morados derrotó al Alajuelense de Andrés Carevic. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros podemos pensar en una cosa, pero Dios tiene otras para nosotros”, afirmó Vladimir, quien desde que se topó con los jugadores se dio cuenta del respaldo que tenía de los futbolistas.

“Estoy muy feliz por el ambiente que encontré en el camerino, porque es un equipo súper unido. Desde antes de que yo llegara, hay una buena relación con ellos”.

Pasaron los compromisos, Vladimir y Saprissa dieron el batacazo en el segundo choque al derrotar a la Liga en el clásico 0-2 en el Estadio Alejandro Morera Soto y, tras ese juego, la dirigencia decidió que el técnico seguía como el entrenador hasta que concluya el presente campeonato.

Vladimir despachó a San Carlos (2 a 1), empató con Cartaginés (1 a 1), humilló a Pérez Zeledón (7 a 0) e hizo lucir bastante mal al Herediano (2 a 0) de Jeaustin Campos.

“La clave está en la cohesión del grupo, en el camerino. Me encontré un plantel muy unido, que en la cancha me ha demostrado que desean ser bicampeones.

“La verdad, los muchachos de alguna manera me allanan el camino, porque el grupo cómo me ha respaldado, cómo lo ha hecho hasta el día de hoy, hacen que las cosas sean fáciles”, explicó el entrenador saprissista.

Vladimir enocntró al nueve que Jeaustin nunca pudo y ante la falta de gol del equipo de Campos, el de Quesada ha respondido con 15 tantos en seis compromisos. (Jose Cordero)

Con humildad, Vladimir ha reconocido que ha cambiado poco de lo que el equipo hacía con Jeaustin, pero sí se le notan algunas pinceladas, como por ejemplo no apegarse solo a jugar con línea de tres en la zaga; a veces juega con cuatro defensas en el fondo.

A Pablo Arboine lo ha sacado del centro para ubicarlo como lateral derecho, a Youstin Salas, quien ha estado en el banquillo, lo ha incluido como volante de recuperación, y puso a Warren Madrigal como el nueve del equipo y el muchacho luce mejor.

Pero lo mejor es en la ofensiva. A Jeaustin se le cuestionaba que el plantel casi no anotaba, que le costaba encontrar el gol y Campos nunca halló a un nueve nato, lo que sí hizo Quesada con Warren y este equipo de Vladimir lleva 15 goles anotados en seis partidos y solo dos permitidos. Además, con Vladimir, Álvaro Zamora elevó el rendimiento.

Si hubiera duda de que los jugadores acuerpan a Quesada, basta ver la celebración de Mariano al anotarle a Herediano. Corrió hacia a un lado, se devolvió con los brazos abiertos y se fundió en un abrazo con Vladimir Quesada. Mariano Torres, el capitán del equipo ha destacado la calidad de profesional y ser humano que es Vladimir. Su festejo dice más que mil palabras.