Eso no significa que no se hayan dado regañadas. “No le vamos a mentir, tanto en los partidos, en los entretiempos, como el día después de algún partido, como contra Limón, para nadie es un secreto que aunque se ganó el partido no fue el mejor de nosotros, no era para haber ganado como se ganó, sufriendo al final, entonces por ahí es donde viene ese jaloncillo de orejas”, contó Sequeira.