Wright tiene muy presente que su labor termina en este certamen y que no hay opciones de quedarse al mando del primero equipo, no obstante, esto no quita que le recalque a sus futbolistas que mientras estén en Saprissa la exigencia es el título. Esto sin importar la superioridad que evidencia Alajuelense en la tabla como líder invicto o que la Liga se impusiera en los dos clásicos de la fase regular.