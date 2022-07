Arturo Campos le hace un guiño a Cartaginés el día en que fue presentado por Herediano

No hay marcha atrás, por más que Arturo Campos expresó abiertamente que quería seguir defendiendo la camiseta del Cartaginés, Jafet Soto dio la orden de que debía regresar a Herediano y al jugador no le quedó más camino que recoger sus implementos deportivos del Fello Meza y aceptar lo que el gerente rojiamarillo le indicó.

[ Herediano se lleva al héroe de Cartaginés ]

Campos escribió su nombre en letras doradas en la historia de los blanquiazules, al anotar el gol con el que acabaron los 81 años de espera por un título y se impusieron en tiempos extra ante Alajuelense. El volante se convirtió en una especie de héroe para los fanáticos del conjunto de la Vieja Metrópoli y estaba decidido en seguir en la institución que lo operó y lo recuperó durante ocho meses de una lesión en la rodilla izquierda.

Sin embargo, el futbolista tiene un año más de contrato con el Team y ante la fractura del brazo de Yendrick Ruiz, Soto lo contactó y le giró la instrucción de regresar, pese a que la dirigencia de los actuales campeones nacionales pretendían mantenerlo en sus filas. Eso sí, el jugador dejó un sentido mensaje en sus redes sociales y de paso, le hizo un guiño al Cartaginés.

“Muchas gracias Cartaginés. Hoy me toca despedirme de esta gran afición que en todo momento me brindó cariño. Me hubiera encantado poder quedarme más tiempo... Estoy tranquilo porque en todo momento di el 100% de mi. Gracias por vivir estos momentos tan especiales junto a ustedes. ¡Vive, vive! Hasta pronto”, escribió Arturo en su cuenta de Instagram, en donde también resaltó la estrella cuatro que consiguieron los centenarios.

Arturo Campos dejó un sentido mensaje de agradecimiento a la afición de Cartaginés en su Instagram y mantuvo la puerta abierta para volver, pese a que Herediano no le permitió extender su préstamo con los brumosos. (Tomado de Instagram. )

Más allá del deseo del mediocampista, poco podía hacer para presionar y seguir con los brumosos, así lo explicó este lunes por la noche. Su esperanza era que las dirigencias extendieran el préstamo, algo que no sucedió por la situación de Ruiz.

[ Cartaginés: ‘Que Alajuelense demuestre que vendió a Marcel’ ]

Eso sí, Campos podría hacer realidad su sueño de volver a Cartago dentro de seis meses, cuando ya tenga libertad para firmar con otro equipo. Si es por el deseo que expuso, no sería descabellado pensar en esto.

“Mi deseo es quedarme acá (Cartaginés) por los minutos y por todo, pero tengo un contrato que respetar. Me queda aún un año de contrato con Herediano, creo que entre los equipos tuvieron conversaciones, pero yo he estado al margen y solo espero a lo que pase este martes”, dijo antes de la reunión con Soto.

El volante Arturo Campos marcó el gol que le dio el título al Cartaginés del Clausura 2022, en la gran final ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Esta es la tercera baja de los monarcas del fútbol nacional, luego de que Marcel Hernández revelara que Alajuelense le pidió volver y no continuar a préstamo con los brumosos. Mientras que Paolo Jiménez anunció su retiro. En el conjunto blanquiazul apuran el paso para reforzarse y también para renovar a figuras como Michael Barrantes, Dylan Flores, José Gabriel Vargas, Daniel Chacón, Mauricio Montero y Víctor Murillo.