“Los goles son importantes y dan confianza a un delantero. Creo que gracias a Dios se me dan. Uno como delantero no es el más malo cuando no anota y tampoco es el mejor cuando llegan los goles. Herediano es un club que tiene una gran cantidad de variantes, una excelente ofensiva y ahora hay que esperar que sigamos notando en la etapa del campeonato que se viene”, comentó Campos.