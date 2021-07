Ariel Rodríguez se aferra al gol para seguir en la titular de Saprissa

No puede verse como una razón pero al menos sí una curiosidad: desde que Saprissa anunció la llegada de Carlos Saucedo a Tibás, Ariel Rodríguez festejó cuatro goles.

Claro, desde el primer momento el delantero aseguró estar consciente de a qué venía el boliviano y de que solo había una forma de defender su puesto en el once y esa era con goles. Y los ha hecho.

La UCR, Uruguay, Puntarenas y ahora Herediano fueron testigos de la cerrada lucha del ariete por no ceder ni un metro en la cancha, una misión que hoy lo tiene como el goleador del Verano y el mejor realizador de Saprissa arriba.

“Gracias a Dios se me vienen dando las cosas. (Carlos) Saucedo es un delantero que sabemos tiene gol y eso mete presión, pero aquí estamos claros que el que esté afuera siempre va a apoyar al que esté adentro”, aseguró el ariete.

Rodríguez explicó que parte de esa nueva cara suya viene acompañada por un cambio de mentalidad, una forma menos ambiciosa de enfrentar los torneos pero al parecer mucho más efectiva.

“Uno como delantero vive de goles. Los años anteriores me había puesto metas sobre la cantidad y no las había logrado, este año dije que iba a ir partido a partido... Me metí en la cabeza que cada opción que me quedara la voy a meter y me ha resultado, pienso y seguiré pensando así, por eso en este torneo no tengo una cifra”, aseveró.

De vuelta. El artillero tibaseño también se detuvo a analizar el próximo juego que trae el calendario, un pulso contra un Santos que viene de golear a Cartaginés y que significará también el regreso de los morados al Estadio Nacional.

“El Estadio Nacional todos sabemos que es un terreno de juego espectacular, permite el fútbol que nos gusta a nosotros y esperamos aprovechar todo eso.

MELISSA FERNÁNDEZ

”Sabemos que el Santos es un rival sumamente complicado pero nosotros tenemos lo de nosotros, vamos a trabajar estos días que nos quedan y vamos a ir a tratar de ganar el domingo”, aseguró.

Rodríguez también añadió que parte de la clave para ese compromiso estará en prestarle atención a la parte alta de los guapileños, inspirada por la llegada de nuevas figuras y la eficacia en el puntillazo final en el último juego.

“Ellos tienen jugadores en ofensiva muy peligrosos, Josué (Martínez) o Juan Vicente (Solís) son figuras de mucho cuidado, tenemos que estar preparados ahí atrás y nosotros aprovechar arriba”, dijo.

Saprissa recibirá a Santos el domingo a las 11 a. m. en La Sabana.