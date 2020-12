“Yo tenía 15 años, fue un balde de agua fría. El primero que se dio cuenta fue mi hermano. A mi mamá no le dije, pero fue un susto muy grande, aunque fue una ‘torta’ en aquel momento, después me cambió la vida porque yo no estaba en los caminos correctos. Muchas de las amistades que yo tenía ya no están con nosotros.A la mayoría los han matado. Mis hijas me salvaron y luego yo me agarré de la única salida que tenía, que era el fútbol”, finalizó.