“Don Víctor Cordero me contactó, hablé con él y mostró interés. Me siento feliz acá, tenemos un contrato de dos años y medio y en mi cabeza no está salir más del país. Quiero quedarme acá, trabajar con el grupo por estos dos años y medio y cumplir los objetivos del grupo... Por la cabeza de Ariel Rodríguez no está más el salir de Saprissa”, recalcó el delantero.