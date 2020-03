“El Ministro de Salud le dice a Unafut que los partidos pueden seguir siempre que se sigan los protocolos, pero: ¿cuál protocolo se sigue en un tiro de libre o un tiro de esquina donde hay 12 o 14 jugadores en el área hechos una pelota? Los protocolos se cumplen en las graderías, pero en la cancha cómo. Celebrar un gol con el codo no es un protocolo. Expusimos nuestra posición, no se debe, no estamos de acuerdo y no queremos, pero hay que cumplirlo. Nos debemos a la Federación como patrono y hay que hacerle caso”, destacó Navarro en conversación con La Nación.