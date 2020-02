Por el golpe, más bien si pudiera ver el video porque no lo he visto e identificar al que me protegió aparte de Hugo Cruz, yo contento, porque ellos dos, los que me cuidaron en el suelo me salvaron. Cuando yo estoy en el suelo, si no tengo protección, el señor este Pablo me hubiera hecho peor, quién sabe dónde estaría yo ahorita si eso pasa, mínimo internado o en cama acá en la casa. No sé quién se metió, pero alguien más me protegió.