Árbitro expulsó a jugador de San Carlos pero cambió de decisión, anuló la roja y lo amonestó

En el partido sin goles entre Cartaginés y San Carlos, en el que algunos aficionados brumosos gritaron ‘¡Fuera Chope, fuera Chope!’ y en el que Michael Barrantes se molestó cuando los periodistas insistían en si estos últimos resultados acarreaban presión se presentó algo muy particular.

Yosiel Piedra le cometió una falta al propio Barrantes que el árbitro central Brayan Cruz consideró que daba para expulsión directa.

En las tomas televisivas se ve un manotazo del extranjero de los norteños hacia el rostro del volante brumoso.

Había reclamos y Cruz se fue a charlar con el cuarto árbitro, César Orozco. Ahí fue donde el central cambió de decisión.

El árbitro anuló la roja, permitiendo que Yosiel Piedra continuara en el juego y cambió el color de la tarjeta, sacándole la amarilla.

Fue una situación muy llamativa que ocurrió en ese partido, un cambio de determinación no tan común, menos en vista de que aquí no hay VAR.

“La interpretación normal de un árbitro que sabe que no es para expulsión y revierte con amarilla, que lo asiste el cuarto árbitro y el línea. Sencillo, para mí no hay nada, para mí no es de expulsión, posiblemente para otros sí”, expresó el técnico de San Carlos, Víctor Abelenda.

Él consideró que es normal que el árbitro pueda echarse para atrás en una decisión.

“Se puede equivocar como cualquier persona, como cualquier jugador que se equivoca dentro del campo, pero mí, que yo veo lo que sucede dentro del campo, es una interpretación normal que el central no ve lo que sucede y el cuarto y el línea lo están viendo”, citó Abelanda.

Insistió en que es de humanos equivocarse, pero que también es de humanos poder revertir un error.

“Para mí más allá de un erro, veo también que pueden mejorar mucho. Los árbitros, como nosotros que nos equivocamos dentro del campo se pueden equivocar, pero es una situación normal, la veo normal”, finalizó Víctor Abelenda.