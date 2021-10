Arbitraje del fútbol femenino sin garantía de tener equipo de comunicación a diferencia del masculino

Aunque no es la primera vez que las árbitras del fútbol femenino no tienen los equipos de comunicación, también en muchas otras ocasiones los utilizan, como muestra esta imagen del 2020.

Desde el año 2012 la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) cuenta con las diademas de comunicación para el arbitraje, sin embargo, actualmente no tiene suficientes dispositivos para asegurar que se utilicen en todos los partidos de la liga femenina. Así sucedió el sábado anterior, cuando el cuarteto arbitral de la semifinal entre Saprissa y Dimas Escazú careció de esta tecnología.

La réferi Deily Gómez debía acercarse a las líneas laterales si quería hablar con sus asistentes, Diego Salazar y Guillermo Gutiérrez, o bien dirigirse hacia la cuarta árbitra, Rebeca Mora. La situación fue evidenciada por TD Más durante la transmisión del compromiso que ganó el equipo morado 5-0.

En ese momento las periodistas de la televisora consultaron la razón de por qué no se estaban utilizando los equipos de comunicación y les indicaron que no había suficientes. Además, ese mismo sábado se disputaron dos cotejos del fútbol masculino: Jicaral ante San Carlos y Herediano contra Alajuelense. En ambos juegos los cuartetos arbitrales sí dispusieron de las diademas.

David Gómez, árbitro central del partido entre Alajuelense y Herediano en el estadio Colleya Fonseca sí utilizó los equipos de comunicación. (JOHN DURAN)

Este lunes La Nación hizo varias consultas al respecto a la Comisión de Arbitraje mediante el departamento de prensa de la Fedefútbol, la cual envió la respuesta del coordinador de Arbitraje, Jeffrey Solís.

Estas fueron las preguntas de La Nación: ¿Es normal que los réferis del fútbol femenino no cuenten con estas diademas? ¿Por qué la réferi central y los demás árbitros no tenían diademas durante la semifinal del fútbol femenino? Si efectivamente es porque no hay suficientes. ¿qué criterio pesa para utilizarlas en un partido de primera división masculino y no en la semifinal?

“La cantidad de equipos de comunicación de los que dispone la Fedefútbol es limitada, por lo cual no siempre es posible asignarlos a todos los cuerpos arbitrales. Habitualmente se utilizan en la liga profesional, que es la de Unafut, aunque esta asignación se revisa de acuerdo con las circunstancias y dentro de lo posible también se trata de que la liga femenina cuente con este recurso”, explicó Solís.

Así como lo indica, en algunas ocasiones el fútbol femenino dispone de estos dispositivos, como incluso sucedió el viernes en la otra semifinal entre la Liga y Herediano. Sin embargo, la ausencia de los equipos de comunicación durante el juego del sábado es algo que ya ha sucedido anteriormente.

Solís agregó que el aseo es otro factor que influye en la distribución de las famosas diademas.

“También es importante tomar en cuenta que la rotación de los equipos no puede ser tan inmediata, pues debido a protocolos sanitarios primero deben recibirse en la Federación, donde son revisados y sometidos a procesos de desinfección”, finalizó.

Los dispositivos tecnológicos de audio sirven para una comunicación inmediata y directa en la toma de decisiones arbitrales, sin necesidad de que estén cercas los centrales y asistentes.

La Nación intentó conocer el criterio de la Unión Femenina de Fútbol, mediante su presidente Víctor Hugo Alfaro, pero al cierre de esta nota no fue posible contactarlo.