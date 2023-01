Árbitra Marianela Araya se sobrepuso al llanto de su hijo hasta hacer un sueño realidad

Su pequeño hijo Santiago le pedía que no fuera a entrenar porque quería estar con ella. Con mucho dolor, con el corazón hecho un puño, Marianela Araya, árbitra del fútbol nacional, quería devolverse de la puerta de su casa, pero su consciencia le indicaba que continuara tras su sueño, porque con el paso del tiempo, el pequeño Santiago iba a estar orgulloso de ella.

“Mi hijo, quien va a cumplir tres años, se quedaba llorando y a veces entraba como en un conflicto. Me decía: ‘¿Valdrá la pena dejar a mi bebé llorando en la casa e irme a entrenar?’ Y tal vez al final las cosas no se me den”, recordó Marianela, quien figura en la selecta lista de FIFA de 33 réferis, 55 asistentes y 19 miembros de equipo de video (VAR) de todo el planeta que tendrán la responsabilidad de dirigir los partidos del Mundial Mayor Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El sacrificio de Marianela no es solo de ahora con Santiago, sino que tiene diez años de esforzarse por lo que se planteó desde que llegó al arbitraje.

“No ha sido algo de la noche a la mañana, ya este es mi décimo año como árbitra FIFA y cuando alguien ingresa al mundo del arbitraje este es el gran sueño, asistir a un Mundial Mayor de Fútbol”, afirmó Marianela.

La jueza, quien le concedió las declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, recordó que hace cuatro años, cuando no fue electa para estar en el grupo de árbitros que dirigió el Mundial Femenino de Francia 2019, estuvo a punto de flaquear.

Marianela Araya será la primera árbitra tica en un Mundial Mayor Femenino

“Estuve en el proceso para Francia y por cosas del destino no pude participar y me dolió montones no poder asistir, porque igual había hecho procesos y me había preparado. Al final no quedar en ese entonces me dolió mucho y me dije: ‘De aquí en adelante vamos a trabajar el doble’. Quizá lo que no hice en ese momento vamos a cambiarlo y gracias a Dios que ahora se me dio”.

Marianela Araya Cruz es oriunda del cantón Central de Alajuela, tiene 34 años de edad y es profesora de Contabilidad; imparte clases en el Colegio Técnico Profesional de El Rosario de Naranjo. (Prensa Fedefútbol)

Araya tomó fuerzas. No haber asistido a Francia 2019, fue como una bocanada de aire, no se dejó vencer y ahora encontró lo que tanto anhelaba.

“Estoy sumamente agradecida, porque cuando uno ingresa al mundo del arbitraje uno desea ir a un Mundial. Ese es el sueño de cualquier árbitro y supongo de cualquier futbolista, ir a un Mundial y representar al país. Estoy sumamente feliz y agradecida con esta oportunidad”.

Marianela resaltó que el arbitraje ha sido una tarea de mucho esfuerzo y trabajo. De levantarse temprano todos los días a entrenar, de analizar partidos y actualizarse constantemente, una profesión como ella la definió, a veces un poco injusta.

“Es una profesión hermosa, a veces un poquito ingrata, porque uno no desea equivocarse o cometer un error, pero lamentablemente a veces pasa y alguna determinación daña un buen partido”.

Araya añadió, quizá como consejo, que en el arbitraje se debe estar con la mente abierta para escuchar los consejos y sugerencias de los preparadores físicos y de los entrenadores para corregir y así mejorar día a día.

Marianela Araya dirigió en eliminatorias Sub 17, Sub 20 y Mayor femeninas de la Concacaf. Estuvo en la eliminatoria Sub 20 masculina como integrante del VAR; participó en el Mundial Sub 17 que se disputó en Costa Rica en el 2014 y también dirigió en los Mundiales Sub 20 femeninos de Papúa Nueva Guinea 2016 y Costa Rica 2022.

Además dirigió en los Juegos Centroamericanos San José 2013, los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Debutó en Liga de Ascenso masculina en 2013 y en Primera División masculina en 2017.

“Tanto sacrificio valió la pena. Gracias a Dios y al trabajo se dio esta gran meta”, destacó Marianela Araya.