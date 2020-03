“El informe arbitral tiene una especie de fe pública si no hay cómo rebatir lo que el informe dice, es decir, si no hay elementos para establecer que realmente lo que ahí se dice no es cierto. Recordemos en el pasado, cuando habían suspendido a Gabas porque el informe decía que había pateado a un jugador y nosotros logramos acreditar que no era cierto, se hizo con el video, y ahí aunque el informe arbitral decía lo contrario, el Tribunal revocó esa situación”, recordó Mata.