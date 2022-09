Aquiles Mata: ‘Si Randall Poveda tiene vergüenza, debe renunciar a la Comisión de Arbitraje’

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, detonó una bomba el pasado 11 de mayo al hacer público que “dirigentes y gerentes deportivos realizaban llamadas telefónicas y enviaban mensajes de texto intentando tener contacto directo con los árbitros que dirigirán los juegos”. Tras casi cuatro meses, el exfiscal titular de la Fedefútbol, dejó un informe en su último día de trabajo donde no encontró pruebas contundentes de lo denunciado.

Por esta razón, el asesor legal de Alajuelense, Aquiles Mata, considera que “si el señor Randall Poveda tiene vergüenza debe renunciar”.

Alboroto por supuesta presión de dirigente a árbitros terminó en casi nada

“Todo fue extraño, da la sensación que callaron al denunciante ya que por mucho tiempo, después de la denuncia, no apareció en los medios aunque los periodistas lo buscaban para tocar el tema. Ahora, si el señor Poveda no tenía los elementos necesarios para hacer la denuncia que hizo o estaba tratando de buscar algún protagonismo, esto es una aberración. Por lo que el señor Poveda, si tiene vergüenza debería renunciar como presidente de la Comisión de Arbitraje, pero si lo que él denunció no es lo que dice el informe del fiscal, él debería de tener la gallardía de exponer que hubo cambios en lo que él expuso”, señaló Mata.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio a conocer, el miércoles anterior, por medio de un comunicado de prensa, que el exfiscal del Comité Ejecutivo, William Sequeira, en su último día de trabajo, informó de que no encontró argumentos contundentes para establecer una sanción.

Según el comunicado, la primera situación que se dio fue en un entretiempo de un encuentro en el que un árbitro central recibió un mensaje de texto con un reclamo por una situación de juego.

“No comprendía ningún tipo de amenaza, coacción u ofrecimiento para que los favoreciera. Es un reclamo como los que muchas veces se ven al final de un juego, solo tuvo la particularidad que se hizo mediante un mensaje de texto”, se lee en el documento.

Su recomendación fue “que a partir de ahora, incluir en los reglamentos de las ligas profesionales que estas situaciones no sean permitidas y en el futuro se sancionen por los órganos jurisdiccionales de la Federación y sus ligas”.

Para Aquiles Mata, todo esto deja un sinsabor por lo grave que fue la denuncia, por la poca información que hubo al respecto y, sobre todo, por la conclusión del hecho.

“Lamentablemente queda una sensación extraña de todo lo que pasó con esta denuncia que salió de la misma Comisión de Arbitraje. Hay un sinsabor con la supuesta investigación y, sobre todo, con las conclusiones del hoy ex fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol, todo parecía indicar que había indicios para hacer un trabajo a fondo y luego esto se extendió mucho, se habló de que se ocultó información y se llega a este final que no es el que se esperaba.

“También creo que a la fiscalía le faltó procedimiento, le faltó investigar. Es más, si no tenía la manera de cómo llevar esto, le faltó pasar el caso al Comité de Ética para que se hiciera todo un proceso investigativo profundo de acuerdo a la narrativa de Ética”, mencionó el asesor legal de Alajuelense.