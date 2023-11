Aquiles Mata: ‘Sería ridículo si se diera una sanción a Giancarlo González’

Jafet Soto dio a conocer que Herediano solicitará un castigo para Giancarlo González por la manera en la que el capitán de Liga Deportiva Alajuelense despidió a Fernán Faerron cuando el florense salió expulsado, en el juego del sábado anterior, donde la Liga se dejó la victoria por 1 a 0, con gol de tiro libre de Michael Barrantes.

Cuando Fernán Faerron recibió la roja, varios futbolistas de Alajuelense le gritaron algunas cosas. Las tomas televisivas mostraron a Giancarlo González que le tiró un beso y algo le dijo, que solamente los protagonistas sabrán qué fue.

“No hay falta, todos lo vemos. Hay que ser realistas, tampoco vamos a tapar que es un angelito. Crea fama y échate a dormir y eso es lo que le está pasando a Faerron y él está poniendo de su parte.

”Me parece que fue un jugador muy maduro desde el momento en que abandonó la cancha. Pipo lo incitó a la violencia, le hizo gestos y nosotros vamos a presentar un recurso para que sea sancionado. Espero también que lo tomen en cuenta y que no sea como todas las veces, que el árbitro no lo vio. Lo vio la televisión y lo vio toda Costa Rica”, aseguró Jafet Soto en el programa Encuentro Deportivo con Yashin Quesada.

Aquiles Mata, exdirectivo de Alajuelense e integrante de la comisión legal de la Liga, comentó que leyó este artículo en nacion.com sobre la intención de Herediano de buscar un castigo para el capitán rojinegro y considera que no procede.

“Todo puede suceder en Costa Rica y en materia disciplinaria igualmente hemos visto muchas cosas suceder, pero me di a la tarea de revisar minuciosamente el reglamento para ver si eso es motivo para una sanción, o una infracción y le cuento que no existe ninguna norma que nos venga a indicar que esa supuesta conducta pueda ser sancionada como lo está pretendiendo el Club Sport Herediano”, afirmó Aquiles Mata.

Su criterio es que para el Tribunal sería muy difícil emitir una opinión al respecto.

“Eso tiene muchas acepciones, un beso de amor, de cariño, de amistad, lo que sea y entonces sería como un poco ridículo que el Tribunal Disciplinario vaya a acoger una petición de ese tipo para investigar y pretender sancionar a nuestro jugador Giancarlo González”, aseguró Aquiles Mata.

Y agregó: “Hasta la tarde del martes no había ninguna denuncia interpuesta al respecto, pero por si se diera, lo que procedería sería un proceso de investigación para que el Tribunal determine si de dio esa conducta y cuál fue el tono en el que se dio la misma”.

Indicó que en el reglamento no indica que haya ninguna conducta por sancionar porque alguien tire un beso a una persona, dentro o fuera del estadio.

Fernán Faerron salió expulsado el sábado anterior, pero este miércoles podrá jugar el partido definitivo entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jose Cordero)

“Yo creo que sería ridículo si se diera una sanción a Giancarlo González por esa supuesta conducta realizada”.

Inclusive, hace algunos años, el propio Jafet Soto cuando era técnico de Herediano entró a una cancha y optó por tirarle besos a los aficionados del equipo rival.

“Vea que en Argentina y en otras culturas es común ver a personas dándoles un beso a otros. Yo supongo que este miércoles muchos liguistas estarán tirándole besos algunas personas en el Estadio Alejandro Morera Soto, en señal de protesta por lo que está sucediendo con esta petición que se está formulando, que pareciera ridícula, pero puede suceder”, insistió Aquiles Mata.

Reiteró que en caso de que Herediano presente el recurso, debería darse un proceso de investigación y la resolución no estaría antes del partido que se jugará el sábado 4 de noviembre entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Aquí hay que decirle a la afición que no esté preocupada, que Giancarlo González podrá jugar contra Saprissa si el técnico Andrés Carevic así lo considera y no porque alguna persona quiera tratar de sacar beneficio, dándole una conducta de agresión o no sé de qué tipo a esto”, recalcó Aquiles Mata.

La expulsión de Fernán Faerron se dio en el pulso por campeonato nacional, pero está habilitado para jugar este miércoles otra vez en el Estadio Alejandro Morera Soto (8:15 p. m.), en el partido definitivo por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

La serie está 2-2 y el gol de visita en este momento funge como criterio de desempate a favor de la Liga. Sin embargo, a esta historia aún le restan varias líneas por escribirse.