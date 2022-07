Aquiles Mata considera que sería un ‘adefesio jurídico’ si vetan el Morera Soto

Alajuelense recibirá el miércoles a Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto. Los brumosos tienen la ventaja de 1 a 0 en la gran final. (Michelle Campos)

Cartaginés presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la más reciente resolución del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol por lo sucedido el jueves pasado en el Morera Soto.

Los brumosos solicitan que se vete la casa de Alajuelense y que el partido de vuelta de la gran final que están ganando los blanquiazules por 1 a 0 se dispute en otro escenario.

“Solicitamos que se revoque la sanción económica y se imponga el veto del estadio, como estipula el reglamento, no se está inventando nada, es lo que corresponde y solo pedimos que se aplique el derecho y la ley como corresponden... Ya se presentó todo ante el Tribunal Disciplinario y con las pruebas respectivas. La presentación obliga a que se haga una sesión extraordinaria y esperamos que el lunes tengamos respuesta. El Tribunal no puede dejar esto y no se puede efectuar el partido de vuelta hasta que se conozca este recurso”, señaló el licenciado Juan Pablo Navarro, encargado de la parte legal de Cartaginés.

Sin embargo, el exdirectivo de Alajuelense y experto en materia deportiva sancionatoria está convencido de que la solicitud de los brumosos no procede.

“Viendo la gestión que está haciendo Cartago para pedir la revocatoria de la decisión que tomó el Tribunal de no vetar el estadio de la Liga, creo que si el Tribunal acoge esa propuesta de esa revocatoria estaría cometiendo un adefesio jurídico, porque las revocatorias y las apelaciones van en contra de resoluciones que ponen castigos y en este caso no es un castigo”, expresó Aquiles Mata.

Explicó que fue una sanción económica para la Liga, pero como no hubo un veto, no aplica un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

“Si se hubiese dado un veto u otra resolución distinta, pues Cartago o Alajuelense pudieron haber revocado o apelado, pero aquí creo que está desfasada la petición de Cartago. Y si el Tribunal lo acoge estaría cometiendo un adefesio jurídico”, insistió.

Antes de que se jugara el partido de ida de la gran final, donde Cartaginés tomó ventaja con el gol de Jeikel Venegas, el presidente de Alajuelense Fernando Ocampo también afirmó que el veto al Morera Soto no aplica, porque el estadio no tenía ninguna advertencia ni apercibimiento.

“Cartaginés puede hacer lo que quiera, nosotros estamos dedicados a jugar y ganar la final. Estos partidos se ganan en la cancha. Los recursos vamos a contestarlos, está el cuerpo legal que se hace cargo de eso, pero nosotros estamos enfocados en ganar en la cancha”, señaló Fernando Ocampo.

Literalmente, el jerarca rojinegro afirmó que el recurso no tiene pies ni cabeza y que hay que leer el reglamento.

“La Liga no ha sido apercibida en ningún momento en todo el torneo. A usted le vetan el estadio cuando hay reincidencia. La Liga no tiene ningún apercibimiento y el Tribunal ha sido claro. La venta de entradas iniciará posiblemente el martes”, aseveró.

Al finalizar el partido del domingo en el Fello Meza, el presidente de Cartaginés Leonardo Vargas también admitió que ni siquiera él cree que se aplique el veto al Morera Soto.

“Desde la parte legal del club se quiso hacer y permití que se presentara el recurso, pero no creo que se dé. Ellos (Tribunal Disciplinario) consideraron que una botella llena de agua lanzada a 15 metros contra una persona no es un elemento contundente y peligroso, entonces no sé qué será contundente, tal vez una pistola entonces. Va a ser difícil, pero Cartaginés lo hizo como respuesta a lo que Alajuelense hizo contra Marcel (Hernández)”, subrayó Leonardo Vargas.

Será en las próximas horas cuando haya un pronunciamiento del Tribunal Disciplinario, luego de su sesión para imponer sanciones tras el primer partido de la gran final y revisar lo que esté pendiente.