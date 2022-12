Aquiles Mata: ‘Comités de Ética y de Licencias se ganaron el premio al ridículo del año’

El abogado, exdirigente y asociado a la Liga Deportiva Alajuelense, Aquiles Mata, manifestó su molestia con el Comité de Ética y el Comité de Licencias de la la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) por archivar el caso Guanacaste- Heredianos porque La Nación no reveló cómo obtuvo la información que relaciona a personas allegadas al tema.

Mata calificó el actuar de ambos comités como el “ridículo del año en nuestro fútbol”.

“Un reproche sincero y grande para todos los presidentes de clubes que en un momento quisieron o dijeron que iban a apoyar la iniciativa para que se investigara lo que estaba sucediendo alrededor del fútbol y no lo hicieron”, dijo Mata.

El abogado aseguró que la resolución es de lamentar y es que parte de lo que “está pasando en nuestro fútbol, no hay ética y carecemos de valores”.

Por otro lado, Mata indicó que la Fedefútbol debería solicitar la renuncia al Comité de Ética y al Comité de Licencias.

“No han investigado nada, no han solicitado estados financieros a los clubes, no han solicitado información a los bancos, si lo que se publicó es falso o no, lo que aconteció con ellos es digno a un monumento al ridículo”, concluyó.

Aquiles Mata es un reconocido abogado que formó parte de la junta directiva del presidente Raúl Pinto Odio. (MELISSA FERNANDEZ SILVA)

La Nación publicó el detalle de varios estados de cuenta de la ADG en los que el nombre de Pablo Andrés Campos Araya, empleado de Herediano, mensajero, conocido como el amigo del gerente florense Jafet Soto, es recurrente en ingresos de dinero.

También se revelaron movimientos bancarios del equipo pampero relacionados a Henry Jiménez, contador y directivo del Herediano; Pastor de Jesús Bonilla, abogado recurrente del cuadro rojiamarillo y sus máximos personeros; y Olman Sánchez, entonces gerente de la ADG y al mismo tiempo socio del dueño de Guadalupe, Antonio Abasolo, quien llegó a Costa Rica por su afinidad con Jafet Soto, según el gerente florense.

Incluso, este medio publicó extractos de los documentos sin dar a conocer cómo los consiguió.

Según el Comité de Ética, esto era “aspecto de trascendental importancia para este Comité, dado que para poder valorar una prueba en un Estado de Derecho como nos encontramos, debe existir certeza que la misma fue obtenida por medios lícitos, dado que no reveló cómo los obtuvo. Y al no poder verificar entonces la legalidad de dicha probanza, es que el Comité de Ética se ve imposibilitado a validar la información, lo que deja el presente caso bajo una absoluta ausencia de prueba que acredite los hechos que fueron puestos en conocimiento del presente Comité”.

En el ámbito periodístico hay un principio que es sagrado para el periodista: el secreto de quiénes son sus fuentes se van a la tumba con él. La Sala Constitucional es enfática en diferentes resoluciones sobre el derecho que tienen los periodistas de salvaguardar el secreto sobre sus fuentes de información.

Los magistrados consideran que la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección del secreto de la fuente constituyen “un derecho neurálgico para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.

