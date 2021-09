Aquiles Mata asumió defensa legal de Olimpia por lío con controversial personaje de Surinam

Aquiles Mata cuenta por qué decidió defender al Olimpia en esta situación controversial. (MELISSA FERNANDEZ SILVA)

El Olimpia de Honduras se metió en un serio problema después de su último partido en Surinam y con el fin de salir bien librado contrató al abogado costarricense Aquiles Mata para que sea su defensor, una vez que el Tribunal Disciplinario de la Concacaf abrió una investigación por una situación bochornosa.

“Ahí estamos colaborando con ellos en ese temita de Surinam. Después de ver el tema, lo que estaba sucediendo y eso es un tema que merece apoyo, porque es algo inédito en el fútbol lo que aconteció y que sorprendió a la dirigencia del Olimpia. Entonces, por esa razón acepté colaborar con ellos en este tema”, mencionó Mata, quien en Costa Rica ganó varios procesos y demandas a nivel deportivo, con recursos y apelaciones que prosperaron.

El embrollo del Olimpia en Surinam empezó después de ganarle por 6 a 0 al Inter Moengotapoe, en el pulso de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf. Ese juego no solo dio de qué hablar por el marcador. Antes del pitazo inicial llamó la atención que uno de los jugadores del cuadro local era Ronnie Brunswijk, de 61 años y vicepresidente del club.

La presencia de él en la cancha como uno de los protagonistas no pasó inadvertida. Fue el capitán, jugó 53 minutos y al finalizar el partido ingresó al camerino del equipo hondureño. Un video que se viralizó evidencia como ahí, en el vestuario, el controversial personaje empezó a repartirle dinero a los olimpistas.

Brunswijk es vicepresidente de Surinam, exguerrillero y está acusado por el gobierno de Holanda de ser narcotraficante. Ha sido condenado por tráfico de drogas en Europa, pero ayudó a que se instaurara la democracia en su tierra natal. El ahora futbolista de 61 años no podrá estar en el juego de vuelta ante Olimpia la próxima semana ya que tiene alerta roja en la Interpol, pues está acusado por tráfico de drogas y no puede salir de su país.

La Concacaf se pronunció pronto: “Estamos extremadamente preocupados por el contenido de un video que circula en las redes sociales y que plantea posibles problemas de integridad en torno al partido de la Liga Concacaf entre Inter Moengotapoe y CD Olimpia. El caso está siendo remitido al Comité Disciplinario de Concacaf, quien iniciará una investigación formal. Se proporcionará una nueva actualización cuando ese proceso haya concluido”.

En el video se observa a los jugadores del Olimpia rodeando a Brunswijk en el camerino, mientras él les obsequia dinero. No es una situación común, pero Aquiles Mata asegura que los hondureños no son los responsables de lo ocurrido ahí. Y que si hay alguien a quien investigar, debería ser a Ronnie Brunswijk.

¿Por qué es que Olimpia lo busca a usted?

Lo que motivó el contacto es que después de este partido Concacaf generó una nota diciendo que se iba a remitir al Tribunal Disciplinario de Concacaf para iniciar un proceso de investigación. Nosotros nos apersonamos a Concacaf, les presento la colaboración de parte del Olimpia, pero que queremos saber realmente de qué se trataba el proceso, porque era lo que estaba en los medios, pero no había ninguna comunicación oficial.

El mismo martes generamos un escrito para la Concacaf y al día siguiente ya nos notificó de manera oficial que se estaba abriendo el procedimiento y que por tanto había que contestarlo en un plazo perentorio, dar la posición del Olimpia y de hecho se hizo este viernes por la mañana, que envié la nota al Tribunal y ahora esperar a ver qué es lo que ellos van a resolver y si el caso continúa o no. Si continúa, desde luego habrá que hacer ya todas las diligencias necesarias jurídicamente hablando para procurar solventar el problema en beneficio del Olimpia.

Ellos son responsables del asunto, ellos aceptan que están en un proceso de investigación y que hay que cumplir con las disposiciones reglamentarias de la FIFA. Ahora hay que esperar a ver qué van a decir sobre la posición que se entregó el viernes antes del mediodía al Tribunal Disciplinario de Concacaf.

¿Una situación así no se había presentado?

Yo creo que es un asunto inédito, porque este señor Ronnie Brunswijk realmente causó sensación en todos los medios, que lo estuvieran alineando, que jugara más de 50 minutos (53), una persona con esa edad, con esos antecedentes y además es el vicepresidente del gobierno de Surinam. Entonces, era figura que estaba ahí, popular en el estadio y como cualquier otra visita que se da al camerino ellos pensaron que él llegaba únicamente a felicitar y ahí dentro del camerino pidió una camiseta que se la proporcionaron.

En ese momento fue ya cuando él tomó la decisión de realizar el acto que realizó, que también fue totalmente inédito en este tipo de instancias, porque generalmente cuando hay dinero de por medio y se ha determinado, es con un fin específico y aquí no medió nada de eso. Fue un asunto sorpresivo para toda la delegación y entonces él ingresó porque era una figura que estaba ahí.

Estaba siendo entrevistado por los medios de prensa y en ese momento tenía inmediatez, una presencia mediática y jamás nadie pensó cuáles eran los objetivos de él o qué era lo que él iba a realizar dentro del camerino porque él entró sin nada en mano. Solo señaló que quería una camiseta y eso fue lo que se hizo y lo que aconteció, con todo lo que se ve en el video.

Y fue un video que elaboró él mismo, porque fueron sus guaruras los que hicieron eso, con la idea posiblemente de resaltar su figura o su persona.

¿A nivel de reglamento qué podría pasar si algo prospera?

Hay varias sanciones que se podrían aplicar, desde llamadas de atención, amonestaciones, multas, suspensiones. Hay un elenco de normas, de sanciones que se podrían aplicar, dependiendo si se logra determinar que efectivamente hubo una situación indebida del equipo, de la delegación del Olimpia. Pero hay dos partes aquí, yo creo que la persona que debe ser investigada y eventualmente sancionada es el señor este Ronnie Brunswijk o su equipo, la gente de Surinam. No es algo que haya provocado el Olimpia ni con malicia ni con mala intención.

Ha estado un poco alejado de los equipos de fútbol. ¿Qué significa para usted que al pasar un caso así, el Olimpia lo busque para que lo defienda?

Realmente en varias ocasiones hay clubes que han querido que los ayude, que se han acercado a mi persona, pero por temas ya del trabajo en la oficina no he podido, además de mi identificación con Liga Deportiva Alajuelense a nivel nacional no he querido estar involucrado. Ahora estoy colaborando con una asociación de entrenadores que se formó, desde el punto de vista legal, asesorándolos. Pero este es un caso interesante, que lo vi, me llamó la atención y creo que ellos tienen muchas razones para hacer los alegatos de defensa que están tratando de impulsar y por eso fue que decidí colaborar con ellos.

¿Usted cree que esto se lleve mucho tiempo o no, porque al final de cuentas el Olimpia está en competición en esta Liga Concacaf?

Sí, hemos notado que hay una premura. Tan es así que la nota que se le dio al Olimpia para que hiciera sus alegatos o descargo, fue en menos de 24 horas, una cosa que hace ver que es muy rápido el asunto y desde luego que hay una premura porque está el torneo en marcha y entonces hay que tomar también una eventual decisión de manera muy petitoria.