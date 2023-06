Aquil Alí se jacta de media cancha del Herediano y anuncia que van por todas las copas

Aquil Alí es claro: Herediano tiene la mejor media cancha del país. El representante de Fuerza Herediano está extasiado con los fichajes que logró cerrar el conjunto rojiamarillo esta semana: Allan Cruz y Elías Aguilar, además de la renovación de Yeltsin Tejeda.

Alí fue enfático en que al equipo florense solo se le puede exigir el torneo y la Copa Centroamericana, sin embargo no esconde que Saprissa, Alajuelense, Cartaginés y Sporting son los rivales a vencer.

-¿Cómo el Herediano trabajó ‘calladito’ un mercado muy positivo?

-Yo creo que todo se hace con paciencia y tiempo. Nosotros teníamos siempre las posibilidades con Elías Aguilar y Allan Cruz. Después lo de Yeltsin era un tema que él decidiera. Al final todo se dio y se hicieron los tres fichajes el 12 de junio.

-¿Es la mejor planilla del torneo?

-Yo creo que todos los equipos de la Primera se han reforzado, vea la Liga con Joel Campbell. Saprissa se había reforzado bien antes y nosotros por las situaciones que vivimos, hicimos un recambio. Siento que las cosas hechas nos darán frutos. Uno espera que todo funcione porque son jugadores de mucho calibre. Siento que hay cuatro o cinco equipos que pueden pelear por el cetro, los cuatro tradicionales y Sporting.

-¿Pero cuál es el más fuerte? ¿Es Herediano?

-Lo que se ha hecho es que trabajamos de calladito y al final logramos reventar cuando debemos hacer las cosas. El mercado tiene mucha competencia porque la Liga necesita un campeonato, Saprissa viene de ser campeón... A nosotros nos hace falta porque llevamos tres torneos sin lograrlo y eso no puede ser posible.

-¿Cuál es el fichaje que más le ilusiona?

-Yo creo que todo el heredianismo está muy feliz con Elías y Allan. Ellos dejaron cosas muy buenas cuando se fueron, ahora son muy bienvenidos, entonces uno se ilusiona mucho con ellos.

-Usted no quería a Yeltsin Tejeda, pero al final lo renuevan... ¿Ya limaron los conflictos?

-Yo creo que mucho depende de lo que quiera el cuerpo técnico, al final por las condiciones y lo que pasó el DT lo quería. Uno hace todo lo posible para que el técnico y Jafet Soto estén contentos. Después de hablar con él se llegó a un acuerdo para que se comprometa con todos. Siento que el equipo que armamos también nos dio posibilidad.

-¿Cuál es el mensaje del Herediano con estos fichajes?

-Como dice Jafet: El Tigre anda suelto. El Tigre está de regreso.

-Usted terminó muy abrumado el torneo pasado... ¿Recuperó la sonrisa?

Con este equipo ya siento que podemos dar pelea. Uno siempre hace todo para ganar el campeonato, armamos un equipo para ganar el campeonato y estoy muy feliz con lo que logramos.

-¿Se le puede exigir a Herediano la Copa Centroamericana y el torneo local?

Por supuesto, siempre estamos para ganar todo. Vamos por la Copa Centroamericana y el campeonato. El equipo que se armó da de qué hablar. Esos dos fichajes, Allan y Elías, nos dan una media cancha de miedo.

-¿La mejor del país?

-Tenemos una media cancha muy competitiva con cualquier equipo del país.

-¿Le genera preocupación Joel Campbell en la Liga o que Saprissa arranque como bicampeón?

-No, es que no hay preocupación de ningún nivel porque nos hemos armado para ser competitivos, la Liga es un equipo que sobresale pero todos sabemos como termina. En el caso de Saprissa si las condiciones arbitrales nos las hubieran dado a nosotros antes, pues tendríamos más campeonatos.

-¿Le gusta algún jugador de Saprissa o la Liga para Herediano?

-A mí me gustan los dos que llegaron que son de Heredia, me gustaría otro central que puede ser un baluarte, tenemos buenos pero me falta uno.

-¿Cómo revivir la ilusión de la afición de Herediano?

-Qué más ilusión que los tres fichajes que hicimos. Nosotros somos muy competitivos. Después de todo el trabajo que hicimos espero que los heredianos nos acompañen en Guadalupe y en Santa Bárbara, porque lo más importante es que la afición nos acompañe.

-¿Qué pasa si este equipo no le funciona?

-Pues lo seguiremos intentando, tratando de buscar. Nosotros lo que hemos hecho es lograr tener al mejor entrenador de Costa Rica (Jeaustin Campos), y siento que tenemos la mejor media cancha de Costa Rica, entonces ahora depende del entorno lo que vaya sucediendo. Los jugadores deben responder en la cancha, la dirigencia ya hizo su trabajo.

-¿Fernando Lesme llegará?

-Estamos trabajando con un muchacho de Real España que es defensa central (Getsel Montes), pero igual queremos a Lesme porque él nos puede ayudar muchísimo. Si traemos a Lesme nosotros vamos a pelear no solo un campeonato, sino vamos a pensar en un bicampeonato o un tricampeonato.