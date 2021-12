Aquil Alí: ‘Me sabe rico ganarle a Saprissa, es espectacular’

En su oficina hay un cuadro con la firma de una planilla entera, no es la actual porque tiene nombres como Víctor Núñez. También el escudo del cuadro rojiamarillo está en varios tamaños por las diferentes paredes, en el centro un escritorio grande y a la par una mesa de reuniones.

Aquil Alí, un hombre de silueta delgada y su imperdible acento árabe, da la bienvenida. El dirigente del Herediano con más experiencia, porque tiene más de 20 años en el mundo del fútbol, habló con La Nación 12 horas después de que el equipo florense alcanzara su estrella 29.

Con una sonrisa, una de las cabezas fuertes de Fuerza Herediana no se guardó nada y explicó punto por punto cómo el plantel rojiamarillo fue el equipo más ganador de la década pasada y sigue por esa ruta en la que recién inicia.

Aquil no acostumbra a ser diplomático, por el contrario más bien evita las medias tintas. Desde su perspectiva la rivalidad del equipo que en 2012 tenía 22 cetros y ahora tiene 29 (Herediano) es con Saprissa, atrás quedó Alajuelense, pese a que es consciente que a nivel de instituciones ellos deben crecer más para alcanzar al León, pero deportivamente el pique es con los morados.

Por otra parte, Alí se ilusiona con la dupla que tiene gracias a su gerente deportivo, Jafet Soto, y su técnico: Jeaustin Campos. Para el directivo no hay techo con la combinación Soto - Campos.

¿Cuánto significa ser campeón en el centenario?

Hacer lo que nosotros logramos es como una añoranza, porque siempre vamos a tener claro que somos de los pocos que lo logramos. Solo hay 10 equipos mundialmente que lo han logrado, entonces para mí es como un logro de esos que marcan porque lo conseguimos cuanto más importante era hacerlo. Por esto es que se dice que Herediano es el equipo que nació grande, nosotros aparecemos cuando la historia nos llama.

El único que puede hacer esto en Costa Rica es Saprissa, pero le faltan años, pero si no lo logran pues nosotros seríamos los únicos en el país.

Recuerdo que en el pasado usted me mencionó que Fuerza Herediana quería que Herediano viera a los ojos a Saprissa y Alajuelense. ¿Ya ven a los ojos a estos equipos?

Es que cuando nosotros entramos el plan era cosechar a los cinco años, pero como dice el refrán: donde hay orden está Dios, nosotros empezamos a cosechar antes. Yo pienso que a nosotros todavía nos falta para llegar al mismo nivel pero si en un momento pensamos en nivelar, ahora estoy pensando en superarlos.

Pero, ¿qué falta porque en títulos ya están a uno de la Liga?

Yo hablo en términos de infraestructura, administración, la manera en que llevamos todo el nivel del trabajo. Hay suficiente capacidad en Costa Rica para lograr todas las cosas y nosotros seguiremos confiando en los nacionales.

[ Aquil Alí: ’Ahora se puede hablar que vivimos los años dorados del Herediano, atrás quedó el glorioso' ]

Hablando de eso, Herediano decide apostar por un gerente tico y técnico tico, Saprissa y la Liga buscan la fórmula en la escuela española

Es que a nosotros esto nos ha dado resultados, nosotros somos el equipo más ganador de la década y lo hemos hecho con técnicos criollos, hemos tratado con técnicos locales y ellos son los que conocen el ambiente, saben cómo juegan los equipos y demás. No voy a menospreciar a los extranjeros, pero es un hecho que en el propio país los técnicos de ese país van a saber más.

¿Por qué Herediano no sigue la ruta de los otros dos grandes y busca el crecimiento con un gerente internacional?

La diferencia es que nosotros pensamos en una persona que fue Jafet Soto que le convertimos en gerente general y le entregamos un apoyo y las herramientas. Ahora queremos ver si las personas que están en una posición similar y deben hacer sus trabajos como los que Jafet ha hecho... veremos si pueden rascar los pies de Jafet. Cuando se habla de una persona que ha hecho, en el fútbol nacional, un trabajo excepcional como gerente no se va a decir otro nombre que no sea el de Jafet Soto, porque Jafet Soto ha logrado hacer un montón de cosas que hoy en día a nivel nacional nosotros tenemos la mejor camada de jugadores para los próximos 10 años.

¿En qué momento y por qué Herediano decide dejar de contratar ‘bombazos’ y se centra en buscar jugadores de proyección?

Esas son cosas que uno como dirigente empieza a ver, pero el que impulsa esa idea es Jafet Soto. Nosotros lo apoyamos porque ya sabíamos que era necesario hacer ese cambio generacional, ya que hay métodos y formas para notar los rendimientos de personas de mayor edad y menor edad.

¿Cómo hacen para que el camerino tenga unión más allá de los egos?

Nosotros lo que estamos haciendo es que todos los que vienen, entre el salario más bajo y más alto, no tengan una diferencia tan grande para que haya una situación de diferencia, eso lo hemos manejado bien en la parte salarial.

¿En Herediano hay jugadores de $20.000?

No.

¿Cuál es el mérito de Jeaustin Campos como técnico de Herediano?

Primero que todo no es casualidad que una persona como él ganara cinco campeonatos con Saprissa, por sí solo ya tiene mucho mérito, ya uno sabía que tiene la capacidad. Cuando nosotros trajimos a Jeaustin él nos dijo: ‘Yo he ganado campeonatos con menos condiciones que las que tengo acá’, entonces nos dijo que este equipo es para ser campeón.

Nosotros le hemos dado el apoyo que necesita, no creo que las otras instituciones den para que él se sienta feliz. A veces muchos vienen y ven a Jafet como una amenaza, pero Jafet no es una amenaza, él ya hizo lo que tenía que hacer como técnico, él ya ganó el campeonato y se le quitó el gusanillo, él solo quiere el bienestar de la institución.

Entre Jafet y Jeaustin se ha dado una relación de gerente técnico para que el DT se sienta bien.

Herediano se ha dejado de romanticismos y contrata jugadores de hueso saprissistas, liguista... Igual los técnicos.

Es que a nosotros nos importa ganar, a veces la afición le afecta eso, pero hoy en día no hay gente en contra. Aquí se puede mostrar que Jeaustin vino y demostró que tiene mucho conocimiento.

¿Qué piensa de la frase del técnico del Saprissa: ‘hicieron una masterclass del no fútbol’?

Nosotros demostramos una masterclass de cómo ganar el campeonato, porque si él dice eso pues nosotros hicimos una masterclass de ganar el torneo. En el juego del ajedrez táctico, el Maestro de Costa Rica le enseñó al español. Jeaustin fue el maestro de la masterclass. Ahora te puedo decir que eso no termina aquí porque si el señor se queda como técnico seguirá aprendiendo de Jeaustin.

Jeaustin ahora que tendrá pretemporada y planeación con Jafet no sé a dónde nos va a llevar, porque yo creo que esa dupla: Jeaustin - Jafet será la verdadera ‘JJ’ del fútbol, eso será espectacular para que estén preparados. Yo ahora imagino bicampeonatos, tricampeonatos, así lo veo yo.

[ ¡Ninguno pudo con él!: Herediano celebra su centenario coronándose campeón nacional ]

¿Con quién es el pique deportivo del Herediano?

El pique deportivo es con Saprissa, no es con la Liga. Me gusta ganarle a los dos, pero ganarle a Saprissa sabe rico, es algo espectacular. Es más, ellos dicen que son papá de Herediano, pero en los últimos cinco años nosotros somos los abuelos de ellos porque les hemos ganado más series.

¿Por qué con la Liga ya no?

Porque ya la Liga como que... Ya la Liga es un equipo que por decisiones de su junta directiva se ha quedado atrás por ellos mismos, nosotros hemos tenido más choques por campeonatos con Saprissa en los último cuatro años, pero aún así yo no voy a llegar a decirte que no disfruté ganarle a la Liga el campeonato en Alajuela, eso fue espectacular. Nos gusta ganarle a los dos, no voy a decir que uno es menos que otro, pero el fútbol de Saprissa y Herediano son bonitos partidos, vea la final, cinco goles.

¿Descuidó Herediano el equipo femenino?

La afición también tiene que entender que el equipo de Primera está en primer lugar, pero no queremos descuidar las otras ramas, estamos muy consumidos de todo lo que pasa del Herediano, todo el enfoque estaba en ser campeón en el centenario, en segundo lugar el estadio, tal vez somos humanos entonces fallamos y debemos volver la atención a todas las ramas.

¿Qué les dice a los aficionados de Alajuelense y Saprissa?

Ahora sí tienen contrincante, Herediano va a pelear por el título y ellos tendrán que mejorar sus planillas y que el fútbol sea alto y no de charral, que sea un fútbol que guste para ver y que se disfrute, haremos todo lo posible para alcanzar a Saprissa y dejar a la Liga rezagado.