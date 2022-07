Aquil Alí: ‘Hasta unos cuantos liguistas no les importaría que Cartaginés gane el campeonato’

Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana (derecha) estuvo en la despedida del jugador Öscar Esteban Granados (Alonso Tenorio)

Para el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, le es indiferente que Alajuelense o Cartaginés gane el campeonato. Con más de dos décadas como dirigente del Team, es consciente que faltan 90 minutos y todo puede pasar en el fútbol, más que son dos equipos muy parejos a pesar que los brumosos tienen la ventaja al ganar el partido de ida 1-0.

Sin embargo, como dirigente, conoce la frustración de no ser campeón, tras vivir los malos momentos del conjunto amarillo que duró casi dos décadas para volver a ser monarca del fútbol nacional y de allí su identificación con la posibilidad de que el cuadro brumoso sea monarca después de 81 años.

“Siempre he sido transparente, franco. Si usted me pregunta ¿a quién desea ver campeón? Deseo que un equipo que no ha ganado un campeonato en 81 años logré hacerlo. Porque, son muchos años, y por lo que significaría para esa provincia y lo que significaría en Costa Rica, en general”, comentó Alí, quien estuvo en la despedida del volante Óscar Esteban Granados.

“No es nada contra Alajuelense o Cartaginés, no tengo nada contra ninguno de los dos. Ahora estoy viendo los toros desde la barrera y ese es el sentimiento que yo tengo. En 90 minutos puede pasar un montón de cosas, son dos equipos muy parejos. Espero que sea un bonito partido el miércoles y que gane el mejor”, añadió.

El directivo rojiamarillo vivió las épocas de sequía de la institución, donde no ganaron campeonatos desde 1993 hasta el 2012, por lo que comprende la frustración de no ser campeón de una dirigencia y es consciente de esfuerzo que se realizar por alcanzar la metas.

“Yo creo que hasta unos cuantos liguistas no les importaría que Cartago ganará el campeonato. Son 81 años de historia. Ojalá que se les dé”, recalcó Ali.

“Nosotros estuvimos muchos años que no ganamos un campeonato. Puedo entender el sentimiento y todo lo que pasa en Cartago. Cuando nosotros ganamos el campeonato fue una fiesta inmensa en Heredia. Es por esa situación que a uno le gustaría ver como se termina esa historia, esa racha tan grande sin ser campeón”, aseguró.