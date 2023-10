Aquil Alí felicita a Saprissa y dice que Herediano hace el ‘jogo bonito’

Aquil Alí, presidente honorario de Fuerza Herediana, no buscó excusas para referirse a la eliminación de Herediano del Torneo de Copa. El dirigente afirmó que no le resta importancia al certamen y que le dolió no llegar a la final.

“No le voy a quitar méritos a Saprissa por haber ganado esto. A mí me duele todo, yo no voy a decir que salí feliz. Me duele si no logramos ganar algún campeonato. A mí me hubiera gustado estar en la final y ganar los tres torneos en los que participamos para hacer el triplete, pero no se logró”, reconoció Aquil Alí.

Alí consideró que en los primeros 15 o 20 minutos del partido debieron haber anotado al menos un gol; según él, tuvieron muchas oportunidades, alrededor de cinco, pero no las concretaron.

“Dominamos el primer tiempo y al final se empató. Fuimos a los penales y Saprissa lo logró. Felicito a Saprissa porque ganó, y no voy a hablar más que eso. ¿Para qué me voy a meter a decir si el resultado fue justo o no? Ganaron y punto. Felicito a Saprissa”, resaltó Aquil Alí.

Aquil añadió que les quedan dos torneos: la Copa Centroamericana, en la que van a hacer todo lo posible para ganarla, y tratar de terminar en el primer lugar en el torneo local.

“Saprissa es un equipo de oficio, jugamos en su cancha y cuenta con el apoyo de su afición, aunque no llegaron tantos. Pero a cualquiera le cuesta ganarle a Saprissa en su campo”, expresó el dirigente.

Sobre su equipo y a pesar de no llegar a la final del Torneo de Copa, Alí comentó que Herediano practica buen fútbol.

“A mí me gusta cómo juega Herediano y disfruto los partidos mucho más este año que en los últimos nueve años. Me gusta el toque que tienen, el ‘jogo bonito’, pero eso no sirve si no ganamos los partidos”, dijo Aquil Alí.

Aquil Alí, presidente honorario de Fuerza Herediana, afirmó que este año disfruta más del juego de su equipo que en los últimos nueve años. Elías Aguilar festejó su gol junto a Yeltsin Tejeda. (Jose Cordero)

Alí consideró que ese juego bonito de Herediano no solo sale de los botines de Elías Aguilar, también destacó la labor de Luis Ronaldo Araya y Allan Cruz.

“Creo que todos hacen un buen trabajo y se conjuntan bien. Elías no es el único que juega, pero jugamos bonito y no avanzamos. Entonces, felicito a Saprissa porque avanzó”, manifestó Aquil Alí.”