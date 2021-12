Aquil Alí desea asumir el reto de hacer campeón al Cartaginés

Aquil Alí tiene más de dos décadas como dirigente en la Primera División de Costa Rica. Toda su vida como directivo la ha desarrollado en Herediano, pero si hay un reto que le roba la atención a Alì es intentar llevar al Cartaginés al cetro.

81 años tienen los brumosos de no celebrar un cetro, por lo que Aquil ve en esa cifra una gran meta que no esconde le encantaría alcanzar.

“A mí me gustaría hacer a un equipo campeón y es a Cartaginés. No sé si lo haré, pero me llama ese reto personal de hacer a ese equipo campeón. Yo no quiero ser del Cartaginés, lo que quiero es que mi conocimiento demuestre que pueda hacer campeón a Cartaginés después de tanto tiempo”, afirmó.

El vicepresidente de Fuerza Herediana dijo que en su carrera dirigencial ha tenido manos amigas que le han permitido crecer, pero también es consciente que ahora tiene un criterio mucho más rico sobre las diferentes aristas que salen del fútbol.

Por ejemplo, Alí confesó que en Herediano no presupuestaron el premio del Mundial Catar 2022, pero es claro que si se da sería de gran ayuda.

“Si impacta, Herediano no presupuestó el premio, no dependemos del premio pero nos ayudaría mucho, porque ahora la diferencia es que tenemos jugadores en la Selección. Lo que nosotros generamos de premio general que le toca a cada club es menor que lo que recibiríamos si conseguimos que jugadores vayan al Mundial, entonces por supuesto que nos ayudaría que la Selección vaya al Mundial”, recalcó.

Alí fue crítico con la actual gestión de la Federación Costarricense de Fútbol, el florense externó que desde su punto de vista, la Fedefútbol debería ser manejada por ‘cabezas que tengan conocimiento total de este deporte’ y no solo de la parte administrativa.

“Javier Delgado, Ricardo Chacón.. Es más, Jafet Soto sería una persona ideal, porque al final hay que cambiar muchas cosas, el problema de la Federación es que hay dirigentes que velan por su propio bienestar y no por el bien del fútbol, pero Jafet o estos nombres que te dije ya han demostrado lo que pueden hacer y son personas de fútbol”, manifestó.

Por último y de acuerdo a sus conocimientos, el herediano dio a conocer que desde su perspectiva los equipos en Costa Rica deberían ser Sociedades Deportivas Anónimas, de hecho el directivo pronunció que si un club se mantiene como asociación está destinado a estancarse.

“El equipo que no sea Sociedad va a quedar rezagado. Nosotros entendimos que debíamos ser algún estilo de sociedad anónima, porque es la única forma de ganar. Para mí lo mejor es que si usted quiere ver resultados debe ser sociedad anónima, en su momento la Liga debe serlo. Vean no se pierde identidad porque Herediano ahora tiene campeonatos y la gente saca su camisa, si usted quiere identidad gane títulos”, resumió.

“Hay gente que le gusta el fútbol como la gente que tiene caballos, a la gente no le importa perder la plata en lo que le gusta”, finalizó.