Aquil Alí arremete ‘con todo’ contra el arbitraje y Alajuelense por sanción de Fernán Faerrón

Aquil Alí, líder de Fuerza Herediana, arremetió contra el arbitraje y Alajuelense debido a la sanción impuesta al zaguero del Herediano, Fernán Faerron.

El dirigente rojiamarillo aseguró que no respalda la acción de Fernán que llevó a la sanción de seis juegos impuesta por el Tribunal Disciplinario. Sin embargo, Alí instó a analizar cómo el árbitro del partido, Benjamín Pineda, permitió un juego “totalmente desmedido y agresivo” contra el jugador florense.

El dirigente se quejó de un comportamiento “antijuego limpio” por parte de jugadores rojinegros, quienes, según él, se centraron en golpear y provocar al futbolista rojiamarillo.

“No estoy a favor de la acción que hizo el jugador, para que la gente no diga que estoy apoyando eso, pero es increíble ver que los jugadores específicos de la Liga como que estaban tratando de expulsarlo, le hicieron demasiadas cosas”, afirmó.

“En el video se ve a Pipo González dándole un golpe en la cara y el árbitro no hizo nada. Si yo fuera el jugador, yo estaría demandando a los árbitros porque no velaron por la integridad de Fernán. El árbitro dejó pasar muchas agresiones a Fernán de manera inexplicable”, agregó.

Aquil consideró que el partido de vuelta de la semifinal, que terminó 1-0 a favor de la Liga, fue muy desgastante para Herediano, sobre todo debido al árbitro, quien fue permisivo con jugadas que deberían haber sido sancionadas con tarjeta roja.

“Los de la Liga sabían que no los iban a expulsar y actuaron como quisieron. Vea a Celso como le pega a Galo, Pipo a Faerron, pero lo que me pareció una falta de todo fue la agresión de Alexis Gamboa a Kennedy Rocha, pero es que casi lo mata, fue una cosa como de karateca... Y el árbitro se hizo el ciego”, expresó.

El dirigente cerró asegurando que para él la sanción a Faerron es exagerada.

“Él nos dijo a nosotros que el jugador de Alajuelense le hizo una falta, le tiró la mano y le agarró los genitales. Según nos dice Fernán, el línea vio la jugada, pero no hizo nada”, acotó.

Por último, Aquil Alí elogió al defensor central.

“Fernán ha cambiado mucho, nosotros lo seguiremos ayudando. Es un desperdicio para Costa Rica si no lo toman en cuenta en la Selección. Me da pena tener árbitros que no vean cómo lo provocan y lo buscan, especialmente los jugadores de Alajuelense”, concluyó.

Fernán Faerron tuvo una etapa en Alajuelense, donde jugó de 2019 a 2022; sin embargo, su salida de la institución fue cuestionada y polémica. Además, ya ha tenido enfrentamientos con futbolistas rojinegros en redes sociales.