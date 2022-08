Apoyo sin límites de Joseph Joseph hacia Lleida pone a pensar a un sector de los socios

El apoyo sin límites que el vicepresidente de Alajuelense, Joseph Joseph, tiene para con Agustín Lleida pone a algunos socios rojinegros en un dilema de cara a la próxima asamblea ordinaria.

Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense, anunció el jueves 18 de agosto que su gestión al frente del equipo manudo llegará hasta el mes de noviembre, cuando se celebre la Asamblea ordinaria donde se elegirá un nuevo presidente.

El insospechado y decisivo peso de La Doce en la elección del presidente de Alajuelense

El sucesor natural es Joseph Joseph, actual vicepresidente, con siete años y medio de carrera en la dirigencia manuda y que invirtió millones de dólares en el Centro de Alto Rendimiento, que hoy la Asociación Liga Deportiva Alajuelense administra bajo la figura legal de comodato.

Ese mismo día, el empresario dijo a los medios de prensa no tener claro si encabezará una papeleta en las próximas elecciones. Sin embargo, este rotativo conoce que tiene el apoyo, y, sobre todo el impulso, de un sector de los socios para que esto suceda.

Luego del partido de ida ante el Alianza de Panamá, el dirigente dijo sin pensarlo que el gerente deportivo español tiene su respaldo.

Los socios de Alajuelense consideran que el equipo, armado por Agustín Lleida, se está acostumbrando a perder finales. Fotografía: Prensa Alajuelense

“Soy el defensor número uno de su trabajo, creo que hace un excelente trabajo. La Liga ha cambiado mucho a partir de su llegada y bueno, yo sé que hay alguna gente que ha criticado el tema de las finales y así. Pero yo creo que en eso él no interviene y yo creo que es importantísimo para la institución darle continuidad a su trabajo”, señaló frente a los micrófonos.

Para la Agrupación Somos La Liga (ASLL), la gestión deportiva del equipo genera un sinsabor que no se debe pasar por alto y se debe atender.

“El primer equipo masculino que, durante los primeros años de esta junta directiva debió hacerle frente a una situación financiera complicada, y que posteriormente logró enderezar y convertirse en el equipo con mejor rendimiento durante las fases regulares del campeonato, pero que a todas luces tiene una deuda enorme al momento de conseguir los títulos en las fases finales. En esos momentos nos han fallado y no ha sido un representante digno de la historia ganadora y luchadora de Liga Deportiva Alajuelense”, manifestó la ASLL a La Nación por medio de Dennis Breckenridge, Jose Baradin y Javier Artavia.

Ellos reconocen el buen rendimiento de la institución en la divisiones menores y al proyecto femenino lo consideran ejemplarizante desde todo ángulo.

“Como aficionados vemos muchos éxitos en distintos aspectos del área deportiva en la institución, sin embargo los problemas del equipo masculino sin duda han dejado un sinsabor. Se han alcanzado notables éxitos en el manejo y estructura de Liga Menor, tan es así que estamos evidenciando una época como hace tiempo no se daba en La Liga de jugadores jóvenes que están abriendo camino hacia el fútbol internacional. El equipo femenino es un ejemplo de un buen trabajo”, agregaron.

Por su parte, el grupo Soy Manudo considera que a nivel del primer equipo másculino, el club se quedó sin ideas para lograr lo que Alajuelense siempre debe consumar: los títulos.

“La gestión de Ocampo y compañía está acompañada del fracaso, se quedaron sin ideas de cómo obtener la copa, incluso debieron haber dado un paso al costado hace tiempo, pero como mencioné, el liguismo ha estado dormido, la oposición no es mala, más bien no permite que los directivos se relajen; sin duda esta junta directiva no pudo conjugar los elementos que han tenido para coronar a la institución con más copas, les ha faltado mano dura”, indicó Andrés Ureña a este medio.

Raúl Pinto Odio, expresidente de Alajuelense (2010-2016), considera que si Joseph decide dar el paso y postularse, es un dirigente consciente de que el club vive de títulos.

“Joseph es un empresario muy exitoso, es un hombre al que no le gusta perder. Yo creo que si él decide dar el paso, que se le debe brindar un espacio para que trabaje, para que ponga su sello personal. Es un poco prematuro profundizar al respecto, se debe escuchar la propuesta que él tendrá para exponer ante los socios. Yo creo que está preparado para asumir, dentro de mis consejos está uno: que se asesore bien en materia deportiva”, mencionó Pinto.

Federico Calderón, dirigente manudo cuyo período también vence en el mes de noviembre, dijo que todas las posturas de los asociados son respetables y cree que para algunos aficionados puede ser frustrante no ganar títulos de forma consecutiva.

“Creo que todos los equipos de la institución han hecho un gran esfuerzo. El equipo femenino nos ha regalado un tricampeonato, las ligas menores también. Los socios en las Asambleas han escuchado el proyecto y cuál es el norte de la institución”.

”Sobre el primer equipo masulino, hemos disputado la mayoría de finales en los últimos torneos y por cuestiones del fútbol hemos logrado un torneo de Concacaf, uno del campeonato nacional y varios subcampeonatos. Esto puede ser frustrante para un aficionado que quiere campeonatos consecutivos, es una posición que se respeta. Esto, de igual forma motivó a algunos aficionados a asociarse, la cantidad de personas que se asociaron en los últimos seis meses es bastante considerable versus cualquier crecimiento en socios en los últimos 10 años”, explica Calderón.

La Nación intentó conocer la posición del expresidente (2008-2010) Jorge Hidalgo Vega, sin embargo no atendió nuestras llamadas y tampoco respondió los mensajes que se le enviaron.

Además, se intentó ampliar sobre el tema con Joseph Joseph pero no respondió los mensajes.