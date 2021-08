Apertura 2021 sorprende con contraste total entre números y realidad en la tabla

Los números no fallan, son una ciencia exacta; aunque en combinación con fútbol no siempre son tan precisos o en realidad, no siempre reflejan lo que ocurre.

El Torneo de Apertura 2021 es un fiel reflejo del contraste de las estadísticas con lo que pasa en la tabla de posiciones: no todo encaja como los datos lo sugieren en las primeras cuatro fechas.

Con la ayuda de la información que brinda la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) se podrá entender mejor lo anterior.

Eso sí, de entrada lo que se extrae es que el líder Guadalupe está lejos de ser el más goleador, tampoco figura como el que más remata y ninguno de sus jugadores destacan en los rubros más importantes del certamen.

Mientras que Alajuelense tiene al goleador y sobresale en rubros grupales e individuales, aunque aún no gana y está en la parte baja. VEA ABAJO: todas las estadísticas del Torneo.

Así tal cual lo leyó. La Liga es el tercer club con más goles (ocho), por detrás de Saprissa y Cartaginés (nueve cada uno).

Además, los erizos son los que más remates totales tienen, con 58, y también repiten en la tercera plaza con disparos directos.

Aunado a esto, Johan Venegas encabeza la lista de artilleros, con cuatro, de igual forma lidera a los futbolistas que más intentos realizan (14) y es tercero en los que logran encajarlos en la portería (seis).

Guadalupe supo defender su invicto y su liderato ante Saprissa, en la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2021. El 1 a 1 en el Colleya Fonseca les permitió a los guadalupanos llegar a ocho puntos. (Alonso Tenorio)

Sin embargo, el León no sabe lo que es sumar de a tres en el Apertura 2021 y únicamente registra dos puntos, seis menos que el primer lugar.

Donde sí está mal el club que ahora dirige Luis Marín es en los tantos recibidos, ya que son los peores, con 10 en contra.

Por su parte, los guadalupanos incluso son el tercer plantel que menos abombó las redes (cuatro veces) y encabezan dos apartados nada alentadores: menos remates a portería (nueve en cuatro jornadas) y más faltas cometidas (70).

Su éxito hasta ahora es que son la segunda mejor defensa, con únicamente dos dardos en contra, superados solo por Grecia (un gol en contra).

¿Cómo se explica lo que ocurre en el conjunto erizo?

“Hemos tratado de enfocarnos en el presente, de ver cómo revertimos esta situación, que es muy incómoda para nosotros, para la afición, la institución y nuestras familias.

“Estamos en un momento donde nos equivocamos y no nos perdonan. Hace dos meses atrás éramos un gran equipo y este tipo de momentos complejos lo atraviesan todos los grandes clubes. No podemos desesperarnos, ni pensar con la cabeza caliente, son momentos que se viven en el fútbol”, señaló Venegas

En lo que respecta a Guadalupe, su técnico Alexander Vargas se aferra a que no sea algo pasajero y recalcó que apuestan a lo colectivo y ser protagonistas con figuras con ambición, que pese a no tener un nombre consolidado en la Primera División, quieren destacar y son ambiciosos.

“Siempre me ha gustado que mi equipo mantenga ese perfil bajo, que no seamos tan mediático. Sé que se habla de Saprissa, Alajuelense y Herediano, y está bien.

“Los muchachos tienen los pies bien puestos sobre la tierra, porque saben que el camino es largo y muy duro. Tenemos una edad promedio de 22,3 años y podemos ser competitivos, pero apunto a ser constante, no que un día sí y luego no... No quiero bajarme del primer lugar, pero no nos presionamos”, dijo Vargas.

Más sorpresas

Cartaginés no inició bien el Torneo, (derrota 4 a 0 contra Grecia en fecha uno), pero se levantó y liga dos triunfos de alto calibre y ante rivales directos (Alajuelense y San Carlos).

Más allá de que solo seis de 50 periodistas lo pusieron a clasificar, en un ejercicio de pronósticos que realizó este medio, de a poco figuran y sorprenden.

Los brumosos comparten el liderato de goleo como equipo con Saprissa (nueve cada uno), son el segundo equipo que más remata, con 52, y son el que más disparos directos tiene, con 21.

Así mismo, destaca que en conjunto con Pérez Zeledón son los que menos faltas cometen, 41 en total, y los segundos que más reciben infracciones (56).

Ni qué decir a nivel individual, donde cuentan con el mejor asistidor, gracias a los cuatro pases a gol de Ronaldo Araya, mientras que Róger Rojas está a un tanto de Johan Venegas en la lista de mejores artilleros.

El hondureño también destaca entre los que más disparos hacen en total y con dirección a portería.

“Estoy muy contento por las anotaciones, porque me ayudan a tomar confianza, pero sobre todo le ayudan al equipo a estar en los primeros lugares... Se trabajó mucho el ser efectivos y terminar las jugadas, porque el objetivo es concretar. Voy partido a partido, pero me voy sintiendo muy bien, acá en Cartaginés confían mucho en mi y esto es muy importante para los delanteros”, indicó Rojas.

No se pueden dejar de lado otros apartados que son muy importantes. Por ejemplo, el griego José Mora es el que más faltas comete, tras las 14 que contabiliza, y también es el de más amarillas, con tres.

Finalmente, Araya es el futbolista al que más han golpeado hasta ahora, luego de 12 infracciones recibidas.

Con el pasar de las jornadas veremos si los datos se logran alinear con lo que refleja la tabla de posiciones o si el fútbol sigue su tendencia de ser impredecible.

Números por equipos y por jugadores:

Equipos que destacan arriba o abajo en el Apertura 2021 Luego de cuatro fechas en el Apertura 2021, ya hay marcadas diferencias entre clubes y futbolistas