Anthony Contreras recorrió casi 1.400 km en un día para darle respiro a Guanacasteca

Durante la madrugada voló desde Kingston, Jamaica, luego de estar con la Selección Nacional en el juego eliminatorio y aunque llegó a Costa Rica a las 8:30 a. m., de inmediato se trasladó hasta Nicoya. Anthony Contreras recorrió 1.361 kilómetros en un solo día para estar con Guanacasteca, en el juego ante Grecia y al final su sacrificio le dio un gran respiro a su equipo.

Anthony Contreras marcó el gol de la victoria de Guanacasteca ante Grecia, en la fecha cuatro del Torneo de Clausura 2022.

Contreras no solo abombó las redes ante los griegos, sino que su tanto valió para el triunfo 1 a 0, que de paso le permitió a la ADG conseguir su primera victoria en el Torneo de Clausura 2022. Es más, estos tres puntos le dan oxígeno a los guanacastecos en su lucha por no descender, ya que escalaron al noveno puesto de la general, con cuatro unidades más que Jicaral (colero con 23 puntos).

Anthony no escondió que se sentía muy cansado por el trajín de un viaje que como mínimo tardó siete horas en total (Tricolor regresó en vuelo privado). Eso sí, sus deseos por aportar y la motivación por ser parte del grupo de la Sele, aunque no participó ni ante México y tampoco ante los jamaiquinos, le valieron para dar un extra.

“Venía un poco cansado, pero quería aportarle al equipo y por dicha se me dio el gol y ganamos un partido muy importante. No pude jugar en los dos partidos en los que estuve con la Selección, pero quería aportar y más en un momento en el que se nos dieron buenos resultados y hay mucha felicidad. Al no ver acción, pues quería llegar a mi club, jugar y dar una mano en el campeonato... Uno trata de aprender en la Selección de los más experimentados, también de los rivales y ponerlo en práctica luego en el club. Quiero ser el goleador del campeonato y trabajo para esto”, señaló el delantero.

El único tanto del choque en el estadio Chorotega llegó en el minuto 12, luego de una buena descolgada de Haxzel Quirós por la derecha que terminó en los pies del ariete y no perdonó.

Del lado de los visitantes quedó el sinsabor de no llevarse al menos el empate, pese a que lo buscaron y que no se señaló una acción dentro del área que daba para penal. Los griegos perdieron su invicto y dejaron ir la opción de asumir el liderato.

“Se hizo el trabajo que planificamos, pero lastimosamente no sumamos ningún punto acá. Ahora nos toca corregir para lo que se viene en la próxima jornada. En este torneo queremos más que en el torneo pasado, apuntamos a clasificar y que no nos pase lo del campeonato anterior, en el que animamos, pero no nos metimos entre los cuatro”, señaló Anthony López.

Ficha del juego:

Guanacasteca: 1

Titulares: Mauricio Vargas, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Yeison Molina, Pedro Leal, Josimar Olivero, Dayron Sánchez, Nextaly Rodríguez, Suhander Zúñiga, Joseph Bolaños y Anthony Contreras. DT. Luis Fernando Fallas.

Grecia: 0

Titulares: Anthony Monreal, Kenner Gutiérrez, Jean Carlo Agüero, Jean Carlo Sánchez, José Luis Calderón, Yohan Salwan, Roan Wilson, Anthony López, Reimond Salas, Joshua Parra y Bryan Martínez. DT. Johnny Chaves.

Goles: 1-0 (12′): Contreras (Quirós). Árbitros: Allen Quirós con Ricardo Martínez y Diego Salazar. Estadio Chorotega, 3 p. m.