Anthony Contreras quiere sacarse una ‘espinita’ ante su inminente salida del Herediano

Anthony Conteras festeja con Jefferson Brenes (derecha) su gol ante el Puntarenas FC. Su sexto tanto en la temporada. (JOHN DURAN)

El delantero del Herediano, Anthony Contreras, está ansioso por disputar la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2022 ante el Deportivo Saprissa. Más aún porque seguramente se convertirá en legionario una vez que concluya el certamen dejando las tiendas rojiamarillas.

Florenses y morados disputarán el juego de ida de la final de la segunda fase, este miércoles 19 de octubre a las 8:30 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. La serie será la oportunidad para que el joven artillero pueda sacarse una “espinita” que tiene pendiente.

Anthony de 22 años jugará su segunda final con el Team ante Saprissa. La primera vez fue en el Clausura 2021, ganada por los morados, cuando ni haber anotado un gol le servió de consuelo a Contreras.

En el siguiente torneo, Contreras salió a préstamo a Guanacasteca, donde fue la figura goleadora de los pamperos con 18 anotaciones. Así, no fue parte del plantel florense que ganó el cetro del centenario, precisamente contra los morados.

Con 15 partidos disputados y seis tantos marcados con el Team en la actual campaña, el joven ariete espera cumplir uno de sus grandes anhelos y así terminar un 2022 soñado. En el mismo año podría ser campeón, asistir a la Copa del Mundo y convertirse en legionario.

“No puedo decir que es una revancha de aquella final perdida, pero en lo personal tengo una espinita. Aunque anoté en el primer juego no he podido ser campeón nacional con el Herediano. Esa vez que la perdimos con Saprissa me dolió mucho. Fue un momento triste para todos”, comentó Contreras.

“Ahora tenemos está oportunidad tanto en el plano personal como grupal. Estamos pensando como grupo en el presente. Lo que pasó, pasó, no tenemos por qué mirar atrás. Por el contrario, vamos por la corona número 30 porque esa es la consigna del equipo”, añadió.

Metas por cumplir Copiado!

El deseo de levantar la copa con los rojiamarillos es una de las metas inmediatas del futbolista, quien podría salir rumbo a Europa una vez que finalice su participación con el club. Incluso pudo irse a mediados de la campaña, al tener ofertas de Portugal, pero prefirió quedarse en la institución, por el consejo de amigos y familiares, así como por la cercanía de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Es claro que motiva mucho saber que el entrenador de la Selección Nacional (Luis Fernando Suárez) estaba en el estadio viendo el partido frente a Puntarenas. Es cierto que de momento estamos con el chip del campeonato nacional, pero ya vendrá la lista y el momento de pensar en la Selección Nacional y la oportunidad de jugar en el extranjero”, admitió Contreras.

“Todo lo que estamos viviendo nos llena de optimismo, de motivación. El estar en estas instancias finales con el equipo, mantener el invicto, tener la posibilidad de ser campeones en los próximos dos juegos y un llamado a la Selección, nos llena de un gran deseo de hacer las cosas bien, poder estar en esa última lista de la Tricolor y ser convocado al Mundial con mis compañeros”, añadió.

Anthony no oculta que el buen trabajo realizado durante la temporada los llena de confianza. El no haber perdido en 18 jornadas y terminar sin derrota el campeonato es también otro objetivo en la mira.

“Las finales nunca son sencillas. Tenemos un gran equipo por delante, pero confiamos en nuestras capacidades, en todo lo que hemos hecho en el campeonato. Vamos con mucha seguridad, con mucha fortaleza y confianza para estos dos partidos”, advirtió Contreras

Otro punto que lo llena de optimismo es el hecho de haber vuelto a anotar, en el 3-1 con que el Herediano venció al Puntarenas FC. Anthony llegó a seis dianas en la campaña.

“Es como un desahogo, pues venía en una racha que no estaba marcando. Sé que he aportado buenas cosas al equipo, pero también es cierto que uno como delantero debe aportar goles y por dicha se nos volvió a dar”, manifestó Contreras.