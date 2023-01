Ángel Tejeda empezó por conocer las reglas del camerino de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense necesitaba un delantero con unas características particulares que quería Andrés Carevic y Ángel Gabriel Tejeda era quien cumplía con lo que el técnico tenía en mente.

El club y el futbolista hondureño terminaron de ponerse de acuerdo a finales de año.

Tejeda llegó a territorio nacional el 3 de enero y tras superar los exámenes físicos y médicos se integró de inmediato a las prácticas con la Liga.

La nueva ficha de los rojinegros contó que en el grupo lo recibieron bien.

“Algunos que no me habían visto, presentarme y un poco de reglas de camerino, dándome el apoyo de que estamos para trabajar y que el equipo quiere llegar a una final, a un título que se quiere mucho, espero aportarlo y dar lo mejor de mí para poder lograrlo”, contó Ángel Tejeda.

Mencionó que se siente contento de estar en la Liga, al lado de futbolistas que no son extraños para él.

“Los he visto, a algunos jugando mundiales, a unos los enfrenté jugando con Pérez Zeledón y sé que son muy buenos jugadores y por ahora veo que son buenos compañeros, hay un grupo muy unido y eso es importante para lograr lo que queremos”.

En su país fue campeón con Honduras Progreso, Real España y Motagua. Según cuatro periodistas deportivos hondureños, él fue determinante en la obtención de esos tres títulos y que con ese antecedente, le puede ser muy funcional a la Liga.

“Ahora que pasé por dos equipos grandes en Honduras como Real España y Motagua ya sé la responsabilidad que lleva ponerse la camisa de un equipo grande. Ahora estoy aquí y la verdad que vengo con muchas ganas, con mucha motivación de hacer goles, de poder celebrar con la gente y primeramente Dios que nos salga todo bien”.

Al consultársele sobre sus características, Ángel Tejeda prefiere que la afición lo juzgue cuando lo vea en la cancha, pero trazó unas líneas generales de cómo es.

“Soy muy entregado a la hora de luchar un balón, de ayudar al compañero, me gusta mucho ser colectivo, me gusta ayudar al compañero cuando está desordenado, me gusta hablar mucho y espero que en el campo la confianza entre ellos y yo sea de la mejor manera”.

Nuevo delantero de Alajuelense no tuvo ningún problema con las pruebas médicas y físicas

Su pensamiento es que en un equipo cuando impera la colectividad y hay entrega, las cosas caminan mejor.

“Lo lindo va a ser hacer muchos goles, la meta es hacer muchos goles y lograr el título. Va a ser lindo que al llegar pueda lograrlo y lo más lindo sería un título. Lo más importante es que tengo que acoplarme rápido al equipo, meterme de lleno y con ansias de celebrar el primer gol”, reseñó.

Aunque prefirió dar declaraciones hasta encontrarse en Costa Rica, contó que apenas empezó a recibir mensajes de periodistas ticos le generaba una sensación distinta, de que ya estaba todo consumado para jugar con la Liga.

“Estoy preparándome todavía mentalmente para asumirlo, porque es una linda oportunidad, un equipo grande y hacerlo de la mejor manera va a ser importante”.

Contó que al llegar al club, fue el propio Alex López quien lo acompañó a las pruebas. El volante fue quien sirvió de enlace entre la Liga y el atacante de 31 años, pues lo llamó para decirle que en Alajuelense querían conversar con él.

“La verdad que con Alex hemos compartido en la Selección, no nos había tocado jugar juntos, hasta ahora y esperamos que lo sepamos aprovechar. La verdad que él me ha dado el apoyo desde que vine y por ahí ya estuvimos haciendo las primeras pruebas de fuerza y contento con eso, porque el recibimiento de los compañeros y de él ha sido bueno”.

Finalmente, Ángel Tejeda le envió un mensaje a la afición rojinegra.

“Prometer que voy a dar todo de mí, va a ser lindo darles goles, darles emoción a la afición, que confíen en el equipo, que el equipo está formado por un gran grupo y la verdad que anhelamos levantar un título y es por lo que vamos a luchar”.

Alajuelense acudirá este sábado a la edición XXIII de los 90 Minutos por la Vida (7 p. m.) y una semana después visitará al Santos de Guápiles, en el arranque del Clausura 2023.

