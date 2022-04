Ángel Catalina: ‘Trato de hacer la plantilla lo más competitiva posible dentro de los recursos que se tienen’

El Deportivo Saprissa vive en medio de las críticas desde la primera jornada de este Clausura 2022. Su mayor logro fue ganar el clásico en la primera vuelta de la fase regular, en último minuto y donde sufrió todo el juego; y después de ahí todo ha sido un calvario.

Ángel Catalina, gerente deportivo morado, señala que si las cosas no salen bien son su culpa, ya que es el director de la orquesta a nivel deportivo. Pero a la misma vez defiende el rompecabezas que armó como equipo para este campeonato, donde las críticas señalan que algunas piezas no encajan.

“La crítica no será la primera vez, la acepto; cuando las cosas no salen, el responsable soy yo. No es ni el segundo entrenador, preparador físico o jugadores, sino yo. Estamos fallando en cosas, estamos debiendo y yo soy el responsable de que las cosas no estén saliendo, nadie más”.

“Se trata de hacer una plantilla competitiva con los recursos que se disponen y con la disciplina económica de la institución. No me gustan las excusas, dentro de los recursos que uno tiene a disposición trata de hacer la plantilla lo más competitiva posible”, señaló el español en los micrófonos de Teletica Radio.

Los aficionados morados tienen en la mira el rendimiento de jugadores que desde el anuncio de su incorporación al plantel generaron dudas y críticas. Ángel Catalina defiende su gestión. (Albert Marín)

Francisco Rodríguez y Andy Reyes no carburan en Tibás, los extranjeros no pesan y el rendimiento de algunos consagrados es muy bajo en la actualidad.

“Yo creo que al final se trata de hacer una plantilla competitiva con los recursos que se dispone y la disciplina financiera que tiene la institución”, dijo Catalina.

Otro de los puntos que se pone en discusión es el presupuesto que tiene la chequera morada para fichar jugadores, pues a la vista está que los nombres de peso del balompié tico ya no son seducidos por el Monstruo.

“Esa valoración o esa interpretación se la dejamos a ustedes (prensa). Lo que puedo decir es que al final no me gustan las excusas, uno sabe al club que viene y dentro de los recursos que tiene, uno trata de hacer una mejor planilla lo mejor posible”, concluyó.

El mandamás deportivo también tuvo palabras sobre la salida de su coterráneo Iñaki Alonso, cuyo porcentaje de rendimiento en el exigente banquillo de Tibás no fue nada bueno. Solo alcanzó un 44%.

“La salida de un entrenador siempre es una decisión difícil y dura de tomar. No es lo ideal, lo que uno quiere, sabiendo que Iñaki estaba haciendo un buen trabajo. Pero no se estaba viendo reflejado en el campo y en victorias. Es una decisión difícil de tomar, que se vaya una persona de un club es la situación más compleja o difícil de vivir”, mencionó Catalina.

Saprissa es noveno en la tabla de posiciones a tan solo cuatro puntos del último puesto y a seis de tocar la puerta de la clasificación. Un descuido en la clasificación acumulada y podría terminar siendo un equipo de media tabla.