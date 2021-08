Ángel Catalina sobre más refuerzos en Saprissa: ‘Si aparece una oportunidad, estamos abiertos’

Saprissa no da su planilla por cerrada para el Torneo de Apertura 2021 y en un momento en el que el nombre del lateral izquierdo Bryan Oviedo suena a modo de rumor, nada se da por descartado en el conjunto morado.

[ Deseo de Bryan Oviedo de volver a Costa Rica no basta para su llegada a Saprissa o cualquier otro club ]

Los tibaseños están alertas ante cualquier posibilidad que se presente y tienen espacio para sumar a alguien más, al menos así lo señaló el gerente deportivo, Ángel Catalina, quien recalcó que miran con atención lo que ocurre dentro y fuera del país.

“Mientras esté la ventana del mercado abierta, siempre estamos estudiando, analizando y valorando la posibilidad de incorporar nuevos jugadores y que se produzcan movimientos en la planilla. Estamos muy confortables y muy contentos con el equipo, Mauricio Wright tiene una planilla muy completa, con dos jugadores por puesto o más en algunos casos. Si aparece una oportunidad de mercado y es favorable, estamos abiertos. Tenemos esa disponibilidad de incorporar algún jugador más, de acá a que cierre el plazo el 21 de setiembre”, dijo Catalina.

Es una realidad que concretar lo de Oviedo sería una misión titánica para la S y cualquier otro club en el país, principalmente porque tiene contrato con el Copenhague de Dinamarca hasta junio del 2022 y asumir su salario a modo de préstamo también se sale de lo que se maneja a nivel local.

Pérez Zeledón vs Saprissa El gerente deportivo de Saprissa, Ángel Catalina, renovó a seis juveniles y concretó el préstamos de dos más al fútbol español. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

De igual manera, al gerente saprissista se le consultó directamente por el zurdo, quien en este momento recibió el permiso del equipo dueño de su ficha para estar con la Selección en el fogueo del próximo sábado, pese a no ser fecha FIFA. El dirigente del Monstruo en ningún momento dio un no rotundo a esta opción.

“No me gusta hablar de nombres propios, me gusta más hablar de los jugadores y jugadoras que forman parte de nuestra plantilla. Parte de nuestro trabajo es tener el máximo control del mercado y hablamos con muchos jugadores y representantes, pero no solo cuando está la ventana de mercado abierta, sino en todo el año. Es conveniente conocer las situaciones de los jugadores y ver si se puede dar la posibilidad de que se incorpore algún futbolistas que sea interesante para nosotros”.

[ Saprissa empieza a sacar provecho de convenio con club español ]

Catalina también enfatizó en la labor que vienen realizando con la cantera, tras la renovación de seis juveniles y el préstamo que se concretó de Fabricio Alemán y Jostin Tellería al CF Intercity de España, equipo de la Segunda RFEF, equivalente a la cuarta división del país europeo.

Esos dos juveniles de 18 años estarán con el Intercity por dos años, como parte del convenio que firmó Saprissa con este club.

“Uno de los ejes principales en la política del área deportiva es la cantera y los movimientos y las acciones que se dan, van encaminadas en mejorar las condiciones de los chicos y las chicas. Buscamos que tengan mayores facilidades para su desarrollo. El Saprissa es el club que históricamente más jugadores aporta a la Selección y el que más jugadores exporta al exterior y ahora también lo estamos haciendo con las jugadoras. Vamos en la línea de fortalecer a las divisiones menores”, finalizó.