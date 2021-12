Ángel Catalina siente nervios y sufre en los partidos, pero siempre confía en Saprissa

Mientras que el equipo está concentrado, el gerente deportivo de Saprissa, Ángel Catalina ha pasado trabajando todo el día y esa es una forma de esperar a que llegue la hora de que empiece la gran final. (Rafael Pacheco Granados)

Ángel Catalina cuenta las horas para que se resuelva el desenlace del Apertura 2021. El gerente deportivo de Saprissa confía en que su equipo se coronará bicampeón el domingo, pero una forma de contrarrestar la ansiedad es continuar con sus obligaciones de siempre.

Un ejemplo muy claro es lo ocurrido este jueves. A las 6 p. m. en Tibás empezará el primer round de la gran final entre la ‘S’ y Herediano; pero en horas de la mañana acudió al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para presenciar la presentación del calendario del Clausura 2022, que comenzará el 12 de enero.

En compañía del jefe de prensa de los morados, Patricio Altamirano, Catalina dio atención individualizada y sin ningún apuro a los medios de comunicación que querían conversar con él.

Contó que se siente como un aficionado más, porque a medida que se acerca cada juego de estas instancias finales surge el nerviosismo, pero a la vez intenta disfrutarlo. Además, confesó que en esa mezcla de sensaciones y emociones, también lo sufre.

¿Cómo está viviendo este día y por cómo se ha comportado el equipo con Iñaki Alonso, que en estas series el equipo ha sabido aprovechar la localía?

(Ríe...) Dentro de la situación y de que es un reto importante lo que tenemos por delante y eso te genera inquietud, te genera nerviosismo porque llega el partido, intento disfrutarlo. No es fácil, pero intento tomarlo con tranquilidad y disfrutar de los momentos.

Gracias a Dios estamos en esta final, pero por otro lado con la máxima ilusión, con mucha ilusión, vivo el día con ilusión y con ganas de que podamos hacer un buen partido, de que podamos brindar un buen espectáculo para los saprissistas y que ojalá Dios quiera que podamos sacar un buen resultado.

¿Cómo es usted en estos partidos, se estresa o ni se da cuenta tal vez?

Lo vivo con intensidad, no sé la palabra es que lo sufro, no sé si sería esa la palabra, pero sí que lo vivo con muchísima intensidad, pero al final uno tiene una responsabilidad, tiene una exigencia alta y estamos en Saprissa, estamos obligados a ganar.

Y uno vive con esa intensidad y con eso de llamarlo quizás que lo sufre uno. Yo considero que el resultado es importante y que hay que conseguir el campeonato y eso te genera ese nervio.

Usted tiene pocos meses en el país, ya está en una segunda final y podría ganar un segundo título. ¿Cómo asume que en tan poco tiempo su trabajo ha generado réditos?

Yo no lo asumo en primera persona, yo creo que evidentemente cuando uno llega a esta institución sabe que está obligado a eso, que es la obligación, pelear por todos los títulos, ganar los máximos títulos posibles y yo creo que esa situación que se da es el fruto del trabajo, de muchas personas que hay ahí. Una institución con un objetivo y una exigencia clara de estar en las finales y gracias a Dios hoy nos encontramos para disputar una final que nos ilusiona muchísimo a todos.

Nos ilusiona muchísimo. Yo creo que todo el saprissismo está con ganas de que se dispute esta final y si Dios quiere y nos ayuda a conseguir ese título 37 que es lo que todos los saprissistas esperamos.

En el trabajo de un gerente siempre está el futuro y debe estar metido en lo que son refuerzos y demás. ¿Qué tal eso de estar metido en la final, pero a la vez yendo más allá?

Ahí hay como dos velocidades, una es la velocidad del día a día, de la hoja de ruta que uno tiene marcada pensando en el futuro y las acciones que hay que ir realizando pensando en el trabajo que se tiene que hacer.

Y otra que es vital, que es el día a día en cuanto a los resultados, que es de lo que vivimos. En el fútbol lo que cuenta realmente, más allá del trabajo que uno haga, que le dedicamos mucho tiempo y le ponemos mucho cariño y mucha ilusión a lo que hacemos, pero lo importante es ganar y conseguir resultados, es lo básico. Manejamos esas dos velocidades al tiempo.

¿Pasa muy activo entre llamadas y contactos, pensando en ese futuro venidero?

Sí, no solo ahora, no se deja de llamar, de hablar, de consultar, de valorar, de diferentes situaciones y es importante estar activo en el mercado y tener conocimiento y tomar las mejores decisiones posibles en pos de poder hacer una plantilla competitiva.

¿Qué piensa de lo que será el calendario para Saprissa a partir de enero tomando en cuenta la competición internacional?

Al final yo creo que con la complejidad que tenía el calendario por el tema de la Liga de Campeones de Concacaf que tenemos ahora, las elecciones presidenciales y luego algo importante para toda la nación, para todo el país, que es la eliminatoria para la clasificación al Mundial, la definitiva, la importante y teniendo en cuenta todas esas variables que son muchas, se dio la colaboración de todos los clubes.

Y yo creo que con el buen trabajo que ha hecho la Unafut queda un calendario dentro de la dificultad que se tenía por fechas, yo creo que se cuadró un calendario que es confortable para todos.

¿Está atento de la posibilidad de repatriar legionarios, de jugadores que están afuera y que pueden terminar acá? ¿Es algo a lo que le pone atención?

Sí, siempre nosotros trabajamos a la hora de incorporar jugadores en varias vías. La primera vía lo primero que hacemos cuando tenemos o consideramos que hay una posición que reforzar, lo que miramos es lo que tenemos en divisiones menores.

Otra de las vías que se analizan evidentemente es el jugador costarricense que está jugando aquí en el país. Otra de las vías es la que usted indica, con jugadores costarricenses que están fuera, los legionarios y también por último consideramos a los jugadores extranjeros. Esas son las vías con las que trabajamos y como bien dice usted, una de ellas son los legionarios.

¿Es difícil convencer a los legionarios de que vengan acá, tomando en cuenta que tal vez afuera ganan más salario y tienen mejores condiciones?

Saprissa, la marca Saprissa es importante, es la institución más grande del país, la más ganadora y eso tiene relevancia. Además de eso, nosotros nos tenemos que acomodar a una disciplina económica que indica la institución y la situación de que se pueda dar la llegada de un jugador legionario, o de afuera, en ella tienen que cuadrar diferentes variables.

Si se da la situación de que es el jugador, las características y el perfil que necesitamos y luego que encaje también como he dicho en una disciplina económica y una línea que marca el club, que viene marcando sobre todo ahora mismo en este tiempo de pandemia.

Que ha afectado a todos los clubes y Saprissa igual que todos los clubes se ha visto afectado y nos tenemos que regir por esa disciplina económica también.

Acá la gente siempre se fija mucho en la edad de un futbolista y en el caso de Christian Bolaños, cuando se le ve jugar prácticamente nadie piensa en la edad. ¿Qué criterio tiene de él?

No de ahora, respecto a Christian cuando llegamos el tema de la edad suele ser recurrente y nosotros lo dijimos al principio cuando llegamos aquí y ahora igual tengo que decir lo mismo, no miramos el carné de identidad, no se mira.

Hay chicos que han ido apareciendo con 18 años, como Sergio (Céspedes) que viene participando mucho últimamente, Carlos Villegas que se incorporó y que también es año 99, que también es joven y hay jugadores en la plantilla veteranos, como el caso de Marvin Angulo y Michael Barrantes.

Con respecto a Christian yo creo que casi yo no tengo mucho que hablar de él. Al final lo que él muestra en la cancha, está cumpliendo 20 años de carrera y por lo que estamos viendo en el terreno de juego cualquiera diría que está recién saliendo, por las ganas, por el ímpetu, por todo lo que él demuestra en el terreno de juego uno lo ve y entonces yo prácticamente no tengo que hablar de Christian.

Aparte de que él significa mucho, son 20 años, es un icono de Saprissa y es un icono del balompié nacional, a nivel de Selección, cuatro mundiales, yo poco puedo hablar de Christian. Y cuando nos ponemos a hablar, no nos acordamos ni de la edad.

Al final mira uno el rendimiento y la valoración del futbolista la hace él solo en el terreno de juego.

¿Qué opina del caso de Aarón Cruz, porque es uno de esos jugadores que rinde, pero a veces parece que no termina de convencer a la gente y en las series importantes es figura?

A mí la situación de Aarón, que se discuta, me sorprende. No me sorprende de ahora, me sorprende de antes, porque cuando yo llego aquí a Saprissa, uno hace una evaluación del rendimiento de Aarón y es bueno.

No hay ninguna queja y al contrario, estamos muy satisfechos con el rendimiento de Aarón y no solo con el rendimiento, porque también él aporta a nivel de camerino, a nivel de vestuario, es una persona importante dentro del vestuario y el rendimiento lo podemos ver todos.

Hay veces que hay unos jugadores que por circunstancias generan controversia o generan cierta corriente de opinión, pero eso dentro del club no existe. La evaluación y el rendimiento de Aarón como futbolista y como persona es altísimo.