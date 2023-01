Ángel Catalina le recomendó a Carlos Villegas salir a préstamo para volver en seis meses a Saprissa

Carlos Villegas volvió hace año y medio a Saprissa con la clara idea de triunfar vestido de morado. El extremo que se formó en las divisiones menores tibaseñas había salido sin mayor reconocimiento en el pasado, pero ahora su deseo era sobresalir.

Sin embargo, un desgarre en el último certamen le jugó una mala pasada y lo tuvo fuera mucho tiempo, por lo que careció de regularidad. Ante este escenario, el gerente deportivo saprissista, Ángel Catalina, tuvo una conversación con el extremo y le hizo saber la importancia de retomar ritmo y confianza. Ahí apareció el Santos de Guápiles como una opción.

“Yo hablé con Catalina, me dio la opción y la oportunidad de tener minutos, ganar regularidad... el desgarro en el muslo derecho siento que me afectó y ahora quiero buscar, eso para volver en seis meses con todo”, aseguró Villegas en entrevista con La Nación.

El gerente español decidió que para el juvenil era trascendental retomar la confianza que mostró cuando fue fichado.

El atacante explicó que él no va a esconder que es saprissista por todos los costados.

“Como le dije en una entrevista hace un año y medio: yo soy saprissista, mi sueño es jugar ahí. Ahora veo un Carlos diferente, más maduro a la hora de jugar”, añadió.

Villegas apenas pudo jugar 788 minutos en el Clausura 2022 y solo marcó una anotación.

Ahora como su entrenador tendrá a un timonel que lo conoce desde divisiones menores: Rándall Row.

“Lo veo como un nuevo reto, estoy contento, me han tratado super bien, lo más seguro es que viviré allá, siempre queremos pelear por clasificar. Llevo dos entrenamientos, no he podido conversar con Row. Pero para mí es importante que él pueda sacarme el jugo, hay que respaldarlo”, declaró.

Carlos Villegas llegó junto a Jordy Evans y Douglas Sequeira como refuerzos para los santistas de parte de los saprissistas, quienes los cedieron.