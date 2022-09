Ángel Catalina, el gerente que le dio a los saprissistas el equipo que tanto les gusta

Saprissa es líder de su grupo, gana y gusta; así es como le agrada a los aficionados motados ver a su equipo. Para algunos es arrollador y por eso se ilusionan con lograr el título 37 al final del campeonato.

El mérito no solo es de Jeaustin Campos, los jugadores y el cuerpo técnico; quien empezó a armar el rompecabezas fue Ángel Catalina, quien entabló conversaciones y negociaciones para reforzar al equipo.

Se toma su tiempo, aunque no en demasía, si bien su personalidad lo lleva a analizar bien algunas cosas y en otras ser totalmente práctico, como en el vestir, siempre con camisa blanca.

“En las mañanas no pierdo el tiempo y prácticamente solo tengo camisas del mismo color y no debo pensar mucho en qué ponerme. Me siento cómodo, me gusta la ropa blanca y mi hija me dice, papá siempre vas igual”, dijo con una sonrisa Ángel Catalina.

También muestra una cara de satisfacción al tratar el tema de los refuerzos morados: él llevó a Pablo Arboine, Youstin Salas, Fidel Escobar, Luis Paradela y Javon East, todos titulares y figuras importantes en Saprissa, aunque intenta ser modesto cuando asegura que no fue él sino un grupo de trabajo el que efectuó los fichajes.

“Los jugadores que han venido y están funcionando es una labor de equipo. Hay una comisión técnica, yo expongo, converso con ellos y finalmente tomamos una decisión. Cuando las contrataciones son acertadas, el fruto del trabajo es de muchos y si no salen bien, yo soy el responsable”, expresó Catalina.

El gerente deportivo morado disfruta de lo que empezó a gestar meses atrás, tiene claro que falta, pero siente que van bien encaminados.

“El equipo tiene un desempeño a la altura de lo que espera la afición y eso es lo que uno quiere. Uno aspira a esa constancia, a lograr buenos resultados y con un buen rendimiento del plantel en la cancha. La afición sabe mucho y detecta cuando se gana y se hace jugando bien. Ahora nuestro trabajo es esforzarnos por conservar esto y que tenga continuidad”.

Don Ángel agregó que antes de comenzar una negociación por un jugador, primero lo habla con el entrenador; así lo hizo con Jeaustin y con los anteriores que estuvieron al frente de Saprissa.

“Me hace feliz que todos (los refuerzos) se hayan integrado bien al grupo. Tenemos un plantel sano y gracias a la buena labor de Jeaustin y su cuerpo técnico, hemos logrado un equipo competitivo que gusta y vamos a seguir trabajando para que eso se conserve”, señaló Catalina.

Y pese al buen momento de Saprissa, el gerente capitalino no se descuida y desde ya analiza posibles incorporaciones para el próximo torneo.

“Esto es un análisis continuo, igual sucedió con los fichajes del semestre pasado, es algo que se viene viendo con tiempo. Debemos analizar los puntos de mejora y las posiciones donde tendríamos que incorporar jugadores y ya venimos visualizando quiénes pueden llegar, quiénes pueden ayudarnos, cuántos jugadores pueden encajar en las distintas posiciones, porque todo es mejorable”.

A Catalina incluso no le afectaría que al final de la temporada se le vayan varias figuras de la plantilla; parte de su trabajo es lograr la venta de algún futbolista al exterior.

“Dios quiera eso se pudiera dar, principalmente por los jugadores; ya todos sabemos que el sueño de ellos es ir a Europa y si hay un buen desempeño es más fácil que alguien se pueda ir. Hay gente que te llama, pregunta por el rendimiento y pide estadísticas de alguno”.

Una buena escuadra, que juegue bien, gane y agrade, esto es solo un objetivo en la mente de Catalina, porque su meta va acompañada de los títulos.

“El legado que hay que dejar está claro, está marcado, está en el ADN de la institución y eso ha sellado la historia del club, por lo que debemos seguir por la misma línea, dejar títulos y acompañarlos con el desarrollo de los jóvenes. Ayudar a los niños y niñas a cumplir sus sueños y a desarrollarlos como personas y profesionales”.

Oriundo de Sevilla, España, quien fue jugador de segunda división en su país, ya tiene un año y cuatro meses en Saprissa. Aquí vive con su esposa Begoña, sus mellizos David y Alberto, de 13 años, y su hija Lola, de seis.

“Mi familia y yo hemos estado bien en Costa Rica, el país y la gente nos ha tratado muy bien. Llegué al club más grande y ganador de Costa Rica y eso hace que a donde uno va, rápido lo reconocen, me saludan y me piden fotos; es más, algunos hacen la foto sin pedirla, pero la verdad estoy agradecido, porque todo lo que he recibido son muestras de cariño”, manifestó Catalina, quien anhela celebrar otro cetro con Saprissa.

“Dios quiera y lleguemos al final en una buena línea y conseguir con Saprissa el título 37, es el objetivo y ahí vamos poco a poco”.