Ángel Catalina: ‘El día que España juegue con la Selección no tengo duda: voy con Costa Rica’

España y la Selección Nacional debutarán en el Mundial de Qatar 2022, el miércoles 23 de noviembre, en el Estadio Al Thumama de Doha, cuando se enfrenten en la primera fecha del Grupo E que completan las escuadras de Alemania y Japón.

Ese día, Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, tiene claro que no tendrá el corazón partido, ni siquiera desea el empate para sentirse a gusto con las dos selecciones.

Por un lado, España es la representación de su país y por el otro la Tricolor es la escuadra del país donde trabaja; incluso es parte de la Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol.

“El día que España juegue con Costa Rica, no tengo duda de con quién voy, no tengo ninguna duda. Voy con Costa Rica”, dijo con tono seguro el gerente deportivo de los morados.

El gerente deportivo de Saprissa, Ángel Catalina, es español, nació en Sevilla, pero en el Mundial de Qatar 2022, en el primer juego ante España, apuesta todas sus cartas a favor de la Selección Nacional. (Jose Cordero)

Ante sus palabras, el cuestionamiento era inevitable:

Usted dice eso por quedar bien, por trabajar aquí. ¿No cree que se pasa de político con esa respuesta?

No estoy siendo demasiado político y mi sentimiento en ese primer partido es que si ganara Costa Rica, no me importaría.

¿No le importaría o le gustaría que gane la Selección?

Me gustaría que gane Costa Rica. Si me dice quién prefiere que gane, preferiría que ganara Costa Rica.

¿Y por qué ese deseo que se imponga la Selección en ese primer juego del Mundial en Qatar?

Si se enfrentan España y Costa Rica, yo tengo contacto directo con los jugadores, con el seleccionador, pertenezco a la Comisión Técnica, me siento un compañero más en la Federación de Fútbol.

¿Usted cree que Costa Rica pueda derrotar a España?

Y por qué no le va a ganar, al final el primer juego del Mundial suele ser una incógnita, por lo general son los encuentros más difíciles. Uno puede tener una expectativa y no sabe qué va a pasar y más en este Mundial, que es en una fecha completamente distinta. Es la primera vez que se juega un mundial a fin de año, es final de las temporadas y no se sabe en qué punto van a estar los futbolistas. Algunas competiciones como Sudamérica que son apertura y clausura llegan a final de torneo y en Europa los equipos están a mitad de competición y en un encuentro puede pasar cualquier cosa.

Además, España aún perdiendo el primer partido con Costa Rica, le puede alcanzar para ser campeón del mundo. En 2010 en Sudáfrica, España perdió el primer partido con Suiza y fuimos campeones.