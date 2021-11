Ángel Catalina da tres razones que lo llevaron a despedir a Mauricio Wright

Ángel Catalina lo tenía muy claro, su intención nunca fue responder a las palabras dadas por Mauricio Wright en su contra. Durante la conferencia de este lunes, en la que presentó al nuevo técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, evitó referirse directamente a las declaraciones dadas por el extrenador morado.

En entrevista con TD Más, Wright admitió haber tenido roces con el español, al punto de llegar a una ‘fuerte discusión’ en la que según describió: ‘tuve que pararme’.

Cuando se le consultó a Catalina cuál era su versión, mencionó que no podía hablar porque no escuchó lo dicho por Wright y solo podía comentar de sus decisiones y su trabajo. Eso sí lo hizo y puntualizó en las razones que lo llevaron a despedir al estratega.

Incluso el gerente morado señaló estos tres puntos en varias ocasiones durante la conferencia de prensa: los resultados que se venían dando, la dinámica que percibía en el equipo y la dinámica que veía en el terreno de juego.

“El equipo inició bien la competición, con buen porcentaje de puntos, se consigue la Supercopa, pero últimamente los resultados no estaban siendo los más óptimos. En el torneo local al borde, con una clasificación comprometida y en el torneo internacional no se consigue el objetivo. Con base en lo que veo, en el desarrollo del equipo en campo, en la dinámica del grupo, lo que percibo, así como los resultados, que no están a la altura de lo que esperábamos, se decide tomar esa decisión”, agregó.

Según explicó el español, él se mantiene muy cerca del equipo como parte de sus obligaciones, dentro de las que están ir a los entrenamientos, analizar lo que sucede en el campo, hablar con los jugadores y después poner todo en una balanza. Eso fue lo que hizo y defiende la determinación.

Al mismo tiempo dejó claro que asume la responsabilidad de la misma, por lo que si al final del torneo el Saprissa se queda al margen de su título 37, el máximo responsable será él. No será Iñaki ni los futbolistas, afirmó.

Ante la disminución de la cantidad de puntos conseguida en los últimos juegos, así como el fracaso en la Liga Concacaf, Catalina consideró que Mauricio ya no era la persona indicada para seguir al frente.

“Estoy conforme con las decisiones, creo que han sido las correctas en cada momento, soy el máximo responsable de esas decisiones. Tanto de la continuidad de Mauricio Wright, que creo que era justa. (...) La racha luego no es buena y se deben tomar decisiones. Ahora mismo es cómo afrontábamos estos tres partidos y creo que con don Mauricio no los iba a enfrentar de la mejor manera posible”, explicó.

Para el Saprissa fue una semana de muchos cuestionamientos y Catalina tampoco se salvó de ellos. Sin embargo, asegura haber vivido esos días con mucha tranquilidad e intentando buscar la mejor opción para el banquillo, la cual, considera, es Iñaki Alonso.

“Al final uno tiene claro cuál es el trabajo, la función que se debe desarrollar y la preocupación es que las cosas vayan lo mejor y en función a eso hay que tomar decisiones. Con tranquilidad mirando los pasos que debo dar, siempre mirando lo mejor para la institución”.