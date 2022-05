Andy Reyes se desahoga: frustración y hasta pérdida de apetito fueron sus rivales en el momento más duro

La afición de Saprissa ya no saca a relucir que Andy Reyes pasó 1.207 minutos sin anotar, que por un año y nueve días no festejó y que a lo largo de 33 juegos le fue imposible abombar las redes. Es más, los críticos de su fichaje muy probablemente celebraron gracias a Reyes en el clásico y también el gane ante Guadalupe, que tiene con vida a la S en el cierre del Torneo de Clausura 2022. Sin embargo, Andy no se olvida de sus momentos más duros.

[ Saprissa amenaza a todos y acepta las ayudas ]

Antes de la llegada de Jeaustin Campos al Monstruo, el delantero únicamente había disputado 307 minutos de 1.350 posibles (23%), solo tenía cuatro compromisos como titular y ya era un logro para él meterse entre los suplentes con Iñaki Alonso.

El pasar más tiempo en las graderías que en el campo de juego empezó a afectar al ariete, quien no esconde que se sintió frustrado y hasta perdió el apetito cuando más mal la pasaba.

“Algunas veces por lo bajoneada que estaba y desmotivado me costaba comer, fue muy difícil. Sin embargo, no he ganado nada, falta mucho aún... Pensaba mucho durante el tiempo que estuve sin anotar. Uno es delantero, vive de goles y pese a que aveces decía que no importaba si anotaba o no, sentía mucha frustración. Igual, seguí trabajando y sin importar lo que decían los demás, confié en mis capacidades y me la creí”, comentó el saprissista.

El delantero de Saprissa Andy Reyes (blanco) suma tres goles en los últimos tres partidos de los morados en el Torneo de Clausura 2022. (Alonso Tenorio)

El fútbol es tan particular que Andy recibió la confianza de Campos y volvió a la alineación estelar, pero lo que vivió en el clásico ante Alajuelense fue único para él, ya que finalmente marcó y fue una especie de reconciliación con sus detractores. Así mismo, se llenó de confianza y volvió a creer que puede dar la talla en la S.

Incluso, el miércoles fue ovacionado por primera vez por los fanáticos tibaseños, al salir de cambio luego de marcar conseguir el tanto de la victoria frente a los guadalupanos que puso a S a solo tres puntos de zona de clasificación.

“Así es el fútbol, cuando no se tienen muchos minutos, la gente no está a gusto con el rendimiento de uno, pero cuando uno tiene regularidad es otra cosa. Necesitaba minutos para levantar mi nivel, lo vengo haciendo y todavía me falta más. Me siento mejor en el lugar en el que me pone el profesor y voy para adelante. Hay que agarrarse de los malos comentarios siempre y hacerlos positivos. Vine acá a trabajar, lo he hecho con humildad y confiando en lo que soy y en mi capacidad, no en lo que digan los demás. Sé lo que soy, lo que puedo dar y voy para adelante”, agregó el atacante.

[ Jeaustin Campos: ‘Entre más golpeen a Saprissa, más fuerte se hace’ ]

Reyes apenas tiene 23 años y ya militó en el fútbol de Europa, es por esto que el gerente Ángel Catalina puso sus ojos sobre él y lo fichó.

El timonel Campos afirma que simplemente le dio confianza al jugador y le hizo creer nuevamente en sus capacidades. Para Jeaustin, el aporte de Reyes es muy importante, porque puede utilizarlo como “9″, tirarlo a los costados o como acompañante del punta. Es más, lo considera como “un tipo talentoso”.

El delantero agradeció las palabras del técnico y afirmó que se siente muy comprometido en retribuirle la confianza. Saprissa necesita sí o sí ganar los tres partidos que le restan (en casa ante Jicaral y Sporting y de visita frente a Grecia) y que los rivales le den una mano, de lo contrario firmaría una eliminación histórica.

“Jeaustin me dice que confía en mi capacidad, en lo que puedo dar y me he ido ganando su confianza. Es un respiro anotar dos goles luego de tanto tiempo sin marcar. Se me dio en el clásico y también ante Guadalupe, pero aún no he ganado nada, es solo un pasito y hay que ser humilde”, finalizó Andy.