Andrey Amador: ‘En lo deportivo me fue como un quebrado en Ineos, pero fue una gran experiencia’

Andrey Amador no pudo aguantarse y en las primeras horas del 1ero de enero del 2023 se enfundó los colores de su nuevo equipo, el EF Education First Pro Cycling, con cuál correrá las próximas tres temporadas, según había confesado desde octubre del 2022.

Un día antes, le deseó a todos sus seguidores un Feliz Año, aún vistiendo el uniforme del Ineos, escuadra con la cual corrió desde febrero del 2020, logrando cumplir uno de sus grandes sueños como profesional, aunque en el plano deportivo fue uno de los más decepcionantes, al no poder competir en las grandes Vueltas como el Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España, como estaba acostumbrado.

A sus 36 años, Amador tendrá una nueva aventura, luego de haber meditado el retiro hace poco más de un año; recobrar la confianza tras organizar y participar en el Gran Fondo Andrey Amador y soñar con el regreso al Giro de Italia, su carrera favorita y donde ganó una etapa en 2012 y en 2016 se enfundó la camiseta rosa de líder.

¿Cómo analiza su paso por el Ineos? Copiado!

En lo deportivo me fue como un quebrado. No fueron los mejores años en mi carrera, pero disfruté mucho y no los cambio por nada. Siempre mi sueño fue correr en Ineos, probar y si me escogieron a mí y estuve allí fue porque tenía con qué. Tuve muy buenos compañeros, pero quizás no me acomodé de la mejor manera. No tuve ese afín con la parte más alta del equipo.

¿Qué experiencia le dejó el ser parte del Ineos? Copiado!

Fue una gran experiencia. Por ejemplo hace tres años no sabía nada de inglés, pero bueno aprendí muchísimo. Salí de esa burbuja que era Movistar y conocí otras cosas más. Quizás en lo deportivo no fueron mis mejores años, pero hubo otras cosas que aprendimos.

¿Qué tan frustrante era no estar en las grandes Vueltas y limitar tanto su calendario? Copiado!

Para octubre del 2021 tenía claro que me iba a retirar. Sin embargo la organización de el Gran Fondo Andrey Amador me ayudó a recobrar esas ansias y esas ganas de competir, luego de disfrutar mucho ese evento el cual volveremos a realizar el 12 de febrero del 2023. Le había comentado a mi manager mi deseo de retirarme, y él me dijo que aún tenía mucho para dar. Empezamos a buscar otro equipo que nos motivara y salió lo de Education First y firmamos.

¿Qué diferencia hubo entre lo vivido en Movistar y en Ineos? Copiado!

Tenían otra metodología para entrenar, por lo que buscamos otro equipo afín con lo que a mí me gusta, más vacilón, más latino. No soy mucho de concentraciones, de estar aislado, no ver a nadie, con dietas. Quizás es la cultura latina, por eso busqué un equipo muy latino, más relajado y a lo que yo estaba acostumbrado.

¿Siente que el método de entrenamiento del Ineos le afectó, a pesar de su experiencia? Copiado!

Cuando uno tiene 20 años no importa cambiar de metodología, tienes cosas que aprender y está bien. Pero cuando tienes cierta edad es bueno seguir con lo que te ha funcionado, porque se paga muy caro a estas edades, 36 años, los cambios. Soy lo que puede decirse un veterano, por ahí va la cosa....

¿Hace cuánto tiempo había arreglado su contrato con el EF Education First Pro Cycling? Copiado!

Habíamos firmado con el Education First desde abril del año pasado, incluso antes que Richard (Carapaz) se comprometiera con ellos y dejara el Ineos. Son casualidades de la vida que volvamos a ser compañeros y estoy súper feliz por eso. También está un buen amigo como Rigoberto Urán.

¿Qué espera en la temporada 2023? Copiado!

Añoro volver a correr las carreras donde sé que debo estar, como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, tengo muchas ganas de poder lograrlo. Vamos a hablar primero con el equipo, porque tengo dos años de no estar en ninguna. Me gustaría participar en el Giro de Italia, es mi carrera preferida y esperamos volver a hacerla de la mejor manera.