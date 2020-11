“Es muy importante para nosotros disponer de todos los jugadores, no solamente de Bryan Ruiz que es nuestro capitán, hay jugadores de experiencia que no han podido participar y también de jerarquía en Liga Concacaf. Creo que es muy importante tener a todos los jugadores disponibles para este partido. Seguramente no va a ser fácil como todos los partidos, pero trataremos de plantearlo para ganar y seguir en este torneo internacional que es muy importante para todos”, citó el argentino.