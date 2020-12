No, no, no. Porque creo que el arbitraje también ha hecho muy buenos partidos. Y nosotros hemos hecho buenos partidos y a lo mejor hemos hecho partidos no tan buenos, porque es un juego y es fútbol. Entonces, también como equipo a veces cometés errores. Acá es una crítica constructiva para no solo mejorar los equipos, sino el fútbol en Costa Rica.