Lo que nosotros buscamos es orden y equilibrio para nuestro equipo. No podemos irnos todos al ataque o quedarnos muy atrás, entonces tratamos de ser un equipo equilibrado, a pesar de que están atacando queremos tener las marcas bien y no descuidarnos porque si vamos a proponer debemos tener cuidado en la parte defensiva, a veces no estaremos bien parados para presionar en ataque y haremos un bloque para defendernos bien, en algunos momentos del partido pasó y ante Millonarios también. Entonces lo más importante es bucar orden y a la vez jugar al fútbol, tratar de agredir al rival y generar fútbol.