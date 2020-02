No, no lo veo de esa manera, lo veo como que vino Leo a poder aportarnos experiencia, una competitividad interna importante y no lo veo como lo pregunta. Leo vino acá a ayudarnos, a apoyarnos, le ha tocado participar, se está integrando, lo ha hecho bien, estamos trabajando algunos detalles con él como con Dylan (Flores), Fernán (Faerrón), (Adolfo) Machado. Él está acá para aportar, le ha tocado jugar y lo ha hecho bien.