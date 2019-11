(Ríe...) No, no... La verdad es que me pone contento estar nuevamente en el campo de juego, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona, independientemente de que no estuve el otro día, los muchachos hicieron el mayor esfuerzo, tuvimos las opciones de gol, el cuerpo técnico lo llevó muy bien el partido, pero es algo más personal, que me gusta estar adentro del campo de juego y bueno, me pongo contento que vuelvo otra vez.