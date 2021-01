Ya lo demostraron en el torneo pasado, que vienen jugando con mucha gente sobre todo Sub-23, tiene muy buenos jugadores, con esa edad y acompañado de los más grandes, como Yendrick (Ruiz), (Jonathan) McDonald, Leandrinho, (Esteban) Granados y (Rándall) Azofeifa. A lo mejor de que no han tenido tanta participación, es importante siempre el acompañamiento de la gente de jerarquía para los chicos que vienen trabajando y que están jugando en este momento. Ya lo han demostrado en el torneo pasado, que así han terminado el torneo. El análisis no cambia mucho. Esos chicos van creciendo como los chicos nuestros, que a medida que vayan jugando, sumando minutos, ganándose un lugar en el once, seguramente tienen potencial y van a ir creciendo en su juego.